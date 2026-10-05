O navă lovită de o dronă plutește în derivă în Marea Neagră. Nava a fost abandonată de echipaj. 13 marinari ar fi dispăruți și căpitanul ar fi rănit

UPDATE 3

Ultimele informații arată că trei drone ar fi atacat nava turcească. Este vorba despre drone aeriene și maritime. Acest lucru ar putea indica faptul că nava cu cereale a fost atacată cu intenție și nu a fost vorba despre o eroare.

UPDATE 2

Mai mulți membri ai echipajului navei lovite de o dronă sunt dispăruți. Informații neoficiale indică 13 persoane dispărute. Totodată, se pare că sunt și răniți, inclusiv căpitanul navei. Aceasta se îndrepta către un port din Italia.

UPDATE 1

O navă turcească, încărcată cu cereale, a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, lângă Platforma Pescăruș (Platforma 7).

Incidentul a fost raportat la aproximativ 20 de mile marine de țărm, în timp ce Garda de Coastă indică o poziție la circa 9 mile marine sud-est de Platforma Pescăruș.

Mai multe nave românești au plecat în direcția menționată. Ulterior, s-a anunțat că luni, 5 octombrie 2026, la ora 10:37, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru efectuarea unei misiuni de salvare la nava ROYAD MAMMADOV, aflată în zona platformelor. Misiunea este în desfășurare.

Știrea inițială

Navă lovită de o dronă a fost abandonată de echipaj și plutește în derivă în largul Mării Negre, au anunțat Ziua de Constanța și Radio Bulgaria.

Potrivit primelor informații, elicopterele Forțelor Navale au descoperit o navă de marfă în derivă în apele Mării Negre, la 40 km est de Capul Șabla. Poziția menționată este la 6 km est de orașul Șabla și la 26 km de Vama Veche.

Informațiile care nu sunt confirmate în mod oficial vorbesc despre o navă cu motor EMIL care a fost lovită de o dronă. În urma unui incendiu și a unei defecțiuni a sistemelor tehnice, nava a rămas fără posibilitatea de a fi manevrata și a fost abandonată de echipaj.

Nava a plutit în derivă în zona economică exclusivă a României, deplasându-se, sub influența curenților marini, în direcția sud, către zona economică exclusivă a Bulgariei.

Forțele Navale ale Bulgariei au transmis un aviz către navele care navighează în regiune cu privire la prezența unei nave periculoase, fără comandă și fără echipaj, în zona menționată.

Supravegherea navei continuă, iar instituțiile sunt pregătite să ia măsurile necesare, se precizează în comunicatul autorităților militare bulgare.