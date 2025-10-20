Papa Leon a avut prima întâlnire cu victimele abuzurilor sexuale comise de catolici

Papa Leon s-a întâlnit, luni, pentru prima dată, cu victimele abuzurilor sexuale comise de clerul catolic.

Întâlnirea vine la câteva zile după ce comisia Vaticanului pentru protecția copiilor a acuzat liderii de vârf ai Bisericii că au reacționat prea lent în ajutorarea victimelor.

Leon a avut o întâlnire cu Ending Clergy Abuse, o coaliție internațională a victimelor, a declarat grupul.

Întâlnirea a durat aproximativ o oră și a fost „un moment important de dialog”, au spus ei, potrivit Reuters.

„Papa Leon a ascultat cu atenție victimele”

Biserica, care numără 1,4 miliarde de membri, a fost zguduită timp de decenii de scandaluri din întreaga lume legate de abuzuri și mușamalizări, care i-au afectat credibilitatea și i-au costat sute de milioane de dolari în despăgubiri.

Un raport neobișnuit de critic al comisiei de protecție a copiilor a Vaticanului, publicat joi, a criticat episcopii de rang înalt pentru că nu au furnizat victimelor informații despre modul în care au fost tratate rapoartele acestora privind abuzurile sau dacă episcopii neglijenți au fost sancționați.

O victimă care a participat la întâlnirea de luni, a spus că Papa Leon a ascultat cu atenție victimele.