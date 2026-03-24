Pas important făcut de Iran: informează ONU că navele care nu îi sunt ostile pot traversa Strâmtoarea Ormuz

Iranul a distribuit marți noapte o scrisoare țărilor membre ale Organizației Maritime Internaționale în care afirmă că „navele neostile” pot tranzita Strâmtoarea Ormuz „în coordonare cu autoritățile iraniene”.

În scrisoarea difuzată marți printre membrii OMI și distribuită publicației Financial Times, Ministerul de Externe iranian a declarat că Teheranul „a luat măsuri necesare și proporționale pentru a împiedica agresorii și susținătorii acestora să exploateze Strâmtoarea Ormuz pentru a desfășura operațiuni ostile împotriva Iranului”.

Calea navigabilă critică a fost practic închisă pentru toate navele, cu excepția câtorva, de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, pe 28 februarie.

20% din petrolul mondial trece prin Strâmtoare. 3200 de nave, blocate

Anterior, aproximativ o cincime din petrolul mondial trecea prin strâmtoare, precum și majoritatea navelor de marfă și container care deservesc țările din Golf.

Aproximativ 3.200 de nave sunt blocate în Golf, nedorind să riște traversarea strâmtorii înguste, care are doar 21 de mile marine lățime în punctul său cel mai îngust. Cel puțin 22 de nave au fost lovite de Iran de la izbucnirea conflictului.

OMI, un organism al ONU care stabilește standarde internaționale pentru transportul maritim, a convocat săptămâna trecută o reuniune de urgență a membrilor săi pentru a aborda criza. OMI poartă discuții pentru a încerca să stabilească un coridor umanitar care să permită navelor care se confruntă cu un deficit critic de provizii să iasă din Golf.

Iranul începe să permită navelor să traverseze Strâmtoarea. Plăți de 2 milioane de dolari

În ultimele zile, datele de urmărire a navelor au sugerat că Iranul permite unui număr mic de nave să treacă printr-o rută din apele sale teritoriale.

Analiștii cred că ruta permite autorităților iraniene să verifice identitatea navelor înainte de a le permite să tranziteze.

Unele nave au plătit Iranului până la 2 milioane de dolari pentru a asigura o trecere în siguranță prin Golf, potrivit Lloyd’s List Intelligence și unei persoane care are cunoștință de situație. „Toate guvernele ar trebui să ia atitudine și să încerce să ajute la rezolvarea acestei situații”, a declarat SV Anchan, director executiv al Safesea Group, cu sediul în SUA, a cărui navă Safesea Vishnu a fost atacată pe 11 martie și acum „nu mai poate fi reparată”.

Teheranul a precizat în scrisoare că navele cu legături cu SUA și Israelul, precum și „alți participanți la agresiune, nu se califică pentru trecere inocentă sau neostilă”.

Nu există niciun semn că Teheranul intenționează să renunțe la influența sa asupra căii navigabile, în ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump.

Oficialii și politicienii iranieni au sugerat că nu se va mai reveni la situația de dinainte de război din Strâmtoarea Ormuz, chiar dacă conflictul actual se va încheia.

Iranul vrea să introducă noi reglementări care vizează Strâmtoarea

Parlamentul iranian se pregătește să introducă noi reglementări care guvernează traficul prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit deputatului Mansour Alimardani. Propunerea este încă într-un stadiu incipient și trebuie mai întâi analizată de departamentul juridic al parlamentului înainte de a fi prezentată parlamentarilor. Apoi, ar necesita aprobarea majorității pentru a deveni lege.

„Iranul a urmărit întotdeauna o politică de cooperare internațională în Strâmtoarea Ormuz, însă presiunea tot mai mare din cauza sancțiunilor ilegale a determinat republica islamică să restricționeze temporar trecerea mărfurilor pentru a-și demonstra capacitatea de a gestiona tranzitul global de energie”, a declarat Alimardani pentru agenția de știri Mehr din Teheran.

El a explicat că planul avea două componente: „În primul rând, să răspundă la acțiunile țărilor care au sprijinit sancțiunile SUA împotriva Iranului și, în al doilea rând, să transfere tranzacțiile de la dolarul american la monede alternative.”