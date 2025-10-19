Prevenirea și depistarea timpurie a violenței de gen, cerută de Miniștrii Egalității din Uniunea Europeană

Aceștia au făcut acest apel printr-o serie de concluzii aprobate în timpul reuniunii miniștrilor Egalității din cele 27 de state membre, care a avut loc vineri la Luxemburg.

„Recunoscând rolul esențial pe care cetățenii îl pot juca în prevenirea abuzurilor, Consiliul (instituția care reunește statele membre ale UE) a aprobat concluzii prin care se solicită eforturi sporite pentru a împuternici martorii să contribuie la combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice”, a precizat Consiliul într-un comunicat, scrie EFE.

Instituția europeană a adăugat că, potrivit concluziilor adoptate, miniștrii Egalității subliniază că sensibilizarea, educația și sprijinul social „sunt esențiale pentru a garanta că martorii pot recunoaște abuzul, pot interveni în siguranță și pot ajuta victimele să caute justiție și protecție”.

Doar una din opt femei depune plângere la poliție

„Fiecare dintre noi are un rol de jucat în ruperea tăcerii și oprirea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Martorii și profesioniștii pot face o diferență semnificativă în viețile victimelor și pot ajuta la prevenirea cazurilor viitoare de violență”, a declarat ministrul danez al Egalității, Magnus Heunicke, a cărui țară deține președinția semestrială a Consiliului UE.

Instituția europeană a mai adăugat că, potrivit sondajului UE din 2024 privind violența de gen, „deși majoritatea femeilor care au suferit violență au dezvăluit acest lucru unei persoane apropiate, doar 20% au contactat serviciile sociale sau medicale, iar doar una din opt a depus plângere la poliție”.

Concluziile subliniază necesitatea de a conștientiza și educa populația „cu privire la modalități sigure și eficiente de a cere ajutor, de a oferi sprijin sau de a interveni în cazurile de violență, asigurând în același timp că martorii se simt încurajați să raporteze aceste acte autorităților competente fără teamă de consecințe negative”.

„Deși femeile și fetele sunt expuse în mod disproporționat violenței de gen, bărbații și băieții pot fi, de asemenea, victime ale violenței domestice și se pot confrunta cu provocări specifice de gen atunci când caută ajutor”, a afirmat Consiliul.

Instituția cere, de asemenea, măsuri la nivelul UE și național „pentru combaterea stereotipurilor de gen și a normelor sociale dăunătoare care îi descurajează pe bărbați și pe băieți să-și arate vulnerabilitatea, limitându-le astfel capacitatea de a accesa sprijinul atunci când au nevoie de el”.

„Minorii expuși violenței în familie sau în gospodărie sunt, de asemenea, considerați victime ale violenței domestice, deoarece prezintă un risc crescut de a dezvolta probleme de sănătate fizică și mentală pe termen lung și pot dezvolta sau deveni ei înșiși victime ale comportamentelor violente”, a adăugat Consiliul.

Prin urmare, statele membre ale Uniunii Europene sunt încurajate să adopte măsuri pentru protejarea și sprijinirea minorilor care trăiesc în medii în care violența împotriva femeilor sau violența domestică este prezentă.

Violența prin substituire

În timpul reuniunii, ministra spaniolă a Egalității, Ana Redondo, a subliniat că UE „trebuie să avanseze în recunoașterea violenței prin substituire (n.r. vicară – termen spaniol. Prin violența vicară, fiii și fiicele femeilor sunt folosiți ca instrumente pentru a le agresa și a le provoca o suferință extremă) ca o formă specifică de violență de gen, care necesită o atenție distinctă, sancțiuni și reproș penal proprii, resurse adecvate și o legislație clară”.

„Nu putem permite ca victimele să fie făcute invizibile sau ca forme atât de crude de violență să devină normalizate. Fiecare copil ucis, fiecare fată ucisă reprezintă un eșec colectiv, iar fiecare progres legal și politic este o datorie față de femei și față de fiicele și fiii lor”, a declarat Redondo.

Într-o dezbatere ulterioară despre discriminarea persoanelor LGBTIQ, ministra a subliniat că discursurile urii „nu sunt simple opinii; sunt atacuri care subminează conviețuirea, democrația și erodează drepturile întregii comunități”.

„Comunitatea LGTBI+ știe bine acest lucru. A suferit violență, stigmatizare și negarea sistematică a tuturor drepturilor sale, dar a fost, de asemenea, protagonista unor mari cuceriri sociale care astăzi ne definesc ca democrații deschise, diverse și incluzive”, a afirmat ea.