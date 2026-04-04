Radoslaw Sikorski: Polonia trebuie să pregătească un plan B în contextul amenințării lui Trump privind ieșirea din NATO

Ministrul de externe Radoslaw Sikorski a spus într-o declarație că remarcile președintelui SUA, Donald Trump, din această săptămână despre luarea în considerare a unei ieșiri din alianța de securitate ar trebui luate în serios, scrie Strypes.com.

„Ar trebui să tratăm (retragerea SUA din NATO) ca pe un scenariu posibil și să o luăm în serios — noi, în Polonia, mai ales pe flancul estic, și toți, din întreg spectrul politic”, a spus Sikorski pe X.

Polonia are nevoie de diferite „polițe de asigurare” în loc să se bazeze în întregime pe NATO, a spus el fără a detalia cum ar arăta o abordare diferită a alianței. Țara „trebuie să ia în considerare alternative”, a adăugat.

„Desigur, NATO este piatra de temelie a securității noastre”, a spus Sikorski. „Desigur, vrem să fim un aliat bun și loial al Statelor Unite, dar nu putem pretinde că președintele SUA nu spune ceea ce spune.”

Trump a zguduit în această săptămână aliații sugerând că SUA s-ar putea retrage din alianța pe care a fondat-o în urmă cu aproape 80 de ani pentru a contracara Uniunea Sovietică. Trump a invocat frustrarea sa față de Europa din cauza a ceea ce consideră a fi lipsa de sprijin pentru războiul de o lună dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Secretarul NATO se va întâlni cu Trump

Săptămâna viitoare, secretarul general al NATO, Mark Rutte, se va deplasa la Washington pentru o întâlnire cu Trump. Deși vizita, relatată pentru prima dată de The Wall Street Journal, a fost planificată anterior, comentariile lui Trump despre apartenența SUA la alianță sunt probabil să fie pe agendă.

Secretarul de stat Marco Rubio a atras, de asemenea, atenția în această săptămână când a criticat țări precum Spania pentru refuzul de a permite accesul SUA la bazele și spațiul său aerian pentru operațiuni legate de Iran.

Relația dintre SUA și Europa ar trebui reevaluată după conflictul cu Iranul, a spus Rubio.

Pentru Polonia, dezvoltarea unor legături militare mai strânse cu Statele Unite a fost de mult timp o prioritate de top. De-a lungul anilor, Varșovia a crescut achizițiile de echipamente militare produse în SUA, investind totodată în infrastructura utilizată de forțele americane în țară.

Polonia este, de asemenea, printre cele mai mari state din NATO în ceea ce privește cheltuielile de apărare pe cap de locuitor, ceea ce a ajutat țara să câștige bunăvoința administrației Trump.

În timpul unei întâlniri din septembrie la Casa Albă cu președintele polonez Karol Nawrocki, Trump a spus că este deschis ideii de a desfășura mai multe trupe în țară.

„Vom trimite mai multe acolo dacă vor”, a spus Trump, adăugând: „Suntem alături de Polonia până la capăt și vom ajuta Polonia să se protejeze.”