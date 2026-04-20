Reuters: Cel mai mare partid din coaliția din România va cere demisia premierului, într-o criză politică iminentă

Guvernul de coaliție al premierului Ilie Bolojan, format din patru partide pro-europene, s-a format acum 10 luni, după niște alegeri prezidențiale polarizante, în încercarea de a ține extrema dreaptă în ascensiune departe de putere, dar acestea s-au confruntat constant cu privire la măsurile de reformă, scrie Reuters, analizând situația politică de la București.

PSD, alarmat de pierderea sprijinului electoratului

Social-democrații de stânga, cel mai mare partid din coaliție, sunt din ce în ce mai alarmați de pierderea sprijinului în fața extremei drepte, deși România nu va organiza alte alegeri parlamentare până în 2028.

Social-democrații, care, în ciuda îndoielilor, au aprobat până acum toate măsurile de reducere a deficitului, sunt așteptați să solicite demisia lui Bolojan, din Partidul Liberal de centru-dreapta, într-un vot intern al partidului, începând cu ora 14:00 GMT.

Având în vedere că Bolojan a declarat că nu va demisiona, stânga își va retrage cei șase miniștri din cabinet la sfârșitul acestei săptămâni, lăsând coaliția fără o majoritate parlamentară.

În joc sunt 11 miliarde de euro din fondurile UE

Agențiile de rating au menținut România pe ultima treaptă a ratingului de investiții după ce cabinetul Bolojan a majorat taxele și a început să reducă cheltuielile statului pentru a reduce cel mai mare deficit bugetar al Uniunii Europene, dar au avertizat că instabilitatea politică reprezintă un risc cheie.

Lipsa de implementare a unor reforme suplimentare până în august ar însemna ca România să piardă aproximativ 11 miliarde de euro din fondurile UE de redresare și reziliență, sau aproximativ jumătate din alocarea totală de la Bruxelles. De asemenea, trebuie să semneze contracte de apărare în valoare de 16,6 miliarde de euro în cadrul noii inițiative de reînarmare a UE, SAFE.

Președintele Nicușor Dan încearcă să calmeze investitorii

Președintele centrist al României, Nicușor Dan, a încercat să liniștească piețele luni, spunând că partidele de guvernământ au căzut de acord cu privire la fondurile UE și obiectivele de deficit.

„Da, vom avea o criză politică, dar în chestiunile esențiale avem predictibilitate”, a declarat Dan reporterilor.

Rata dobânzilor la obligațiunile românești în dolari cu scadența în 2036 s-au mărit cu 28 de puncte de bază, ajungând la 256 de puncte de bază în tranzacțiile de luni, față de 228 de puncte de bază din 15 aprilie.

Agențiile de rating încă nu comentează