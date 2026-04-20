Rusia scoate la vânzare aur confiscat: vinde pentru 1,85 miliarde de dolari pachetul majoritar dintr-o companie minieră

Statul rus a evaluat la 1,85 miliarde de dolari pachetul majoritar pe care îl deține la o companie de exploatare a aurului și pregătește vânzarea acestuia prin licitație, la începutul lunii mai.
Maria Miron
20 apr. 2026, 11:59, Știrile zilei

Evaluarea a fost făcută de Rosimushchestvo, agenția guvernamentală responsabilă cu administrarea și valorificarea activelor statului, care a stabilit valoarea pachetului de 67,2% la 140,4 miliarde de ruble (aproximativ 1,85 miliarde de dolari), potrivit Reuters.

În spatele confiscării, acuzații de corupție

Pachetul majoritar din compania de exploatare a aurului UGC (Uzhuralzoloto) a fost confiscat în iulie 2025 de la omul de afaceri rus Konstantin Strukov.

Autoritățile ruse au susținut că acesta ar fi obținut controlul asupra companiei prin mijloace ilegale, inclusiv prin abuz de poziție și fapte de corupție, acuzații pe baza cărora instanța a dispus transferul acțiunilor către stat.

Confiscări de 50 de miliarde de dolari

Cazul face parte dintr-un val mai amplu de preluări de active în Rusia, inclusiv de la companii private și firme occidentale care au părăsit piața rusă. Potrivit unei estimări din 2025, statul rus a confiscat active în valoare de aproximativ 50 de miliarde de dolari de la începutul războiului din Ucraina.

Banca centrală a Rusiei a avertizat că, după confiscare, statul nu le-a oferit acționarilor minoritari posibilitatea de a-și vinde acțiunile, așa cum prevede legislația rusă, care obligă acționarul majoritar să facă o ofertă de cumpărare către ceilalți investitori. În acest caz, noul proprietar ar urma să corecteze situația după finalizarea tranzacției.

Evaluarea, peste nivelul pieței

Inițial, vânzarea fusese planificată pentru 2025, însă a fost amânată datorită creșterii prețului aurului, autoritățile vizând obținerea unei sume mai mari.

Potrivit sursei citate, la prețurile actuale de piață, pachetul ar valora aproximativ 1,6 miliarde de dolari, sub evaluarea stabilită de stat, ceea ce sugerează că autoritățile încearcă să obțină un preț premium în cadrul licitației.

Recomandarea video

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
Produsul de lux aflat la mare reducere, începând de astăzi, în LIDL. Costă doar 6.49 lei
Gandul
Primele imagini de la băuta lui Gabi Tamaș de la Survivor. Ce a consumat 'îmbăTamaș'
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Ilie Bolojan va da afară din Guvern toți oamenii PSD, secretari și subsecretari de stat, șefi de agenții, autorități sau alte instituții centrale
Libertatea
PPC scade prețurile la energia electrică! Furnizorul a lansat o ofertă competitivă pentru români. E valabilă 1 an!
CSID
Începe recensământul traficului rutier. Ce urmărește CNAIR?
Promotor