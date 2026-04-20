Rusia scoate la vânzare aur confiscat: vinde pentru 1,85 miliarde de dolari pachetul majoritar dintr-o companie minieră

Evaluarea a fost făcută de Rosimushchestvo, agenția guvernamentală responsabilă cu administrarea și valorificarea activelor statului, care a stabilit valoarea pachetului de 67,2% la 140,4 miliarde de ruble (aproximativ 1,85 miliarde de dolari), potrivit Reuters.

În spatele confiscării, acuzații de corupție

Pachetul majoritar din compania de exploatare a aurului UGC (Uzhuralzoloto) a fost confiscat în iulie 2025 de la omul de afaceri rus Konstantin Strukov.

Autoritățile ruse au susținut că acesta ar fi obținut controlul asupra companiei prin mijloace ilegale, inclusiv prin abuz de poziție și fapte de corupție, acuzații pe baza cărora instanța a dispus transferul acțiunilor către stat.

Confiscări de 50 de miliarde de dolari

Cazul face parte dintr-un val mai amplu de preluări de active în Rusia, inclusiv de la companii private și firme occidentale care au părăsit piața rusă. Potrivit unei estimări din 2025, statul rus a confiscat active în valoare de aproximativ 50 de miliarde de dolari de la începutul războiului din Ucraina.

Banca centrală a Rusiei a avertizat că, după confiscare, statul nu le-a oferit acționarilor minoritari posibilitatea de a-și vinde acțiunile, așa cum prevede legislația rusă, care obligă acționarul majoritar să facă o ofertă de cumpărare către ceilalți investitori. În acest caz, noul proprietar ar urma să corecteze situația după finalizarea tranzacției.

Evaluarea, peste nivelul pieței

Inițial, vânzarea fusese planificată pentru 2025, însă a fost amânată datorită creșterii prețului aurului, autoritățile vizând obținerea unei sume mai mari.

Potrivit sursei citate, la prețurile actuale de piață, pachetul ar valora aproximativ 1,6 miliarde de dolari, sub evaluarea stabilită de stat, ceea ce sugerează că autoritățile încearcă să obțină un preț premium în cadrul licitației.