Sánchez îndeamnă UE să ia măsuri împotriva Israelului: „Să nu permitem o nouă Gaza în Liban”

Vorbind la Forumul European Pulse, organizat de Politico și BeBartlet la Barcelona, ​​Sánchez a cerut UE să acționeze cu consecvență și empatie și să răspundă unei țări care „calcă în picioare și încalcă” multe dintre articolele acordului de asociere, anunță EFE.

Șeful Executivului a pledat pentru consolidarea autonomiei UE, a insistat asupra necesității unei politici externe, de securitate și de apărare comune și, în acest context, s-a angajat să treacă „mâine” către o armată europeană, „nu peste zece ani sau chiar doi”.

Ca al doilea pilon, el a apărat o piață comună și un cadru financiar pentru a încuraja o creștere mai mare și, în al treilea rând, a susținut o Europă socială, concentrându-se pe provocările legate de accesul la locuințe.

Sánchez pledează pentru „recuperarea ambiției europenismului”

Sánchez a pledat pentru „recuperarea ambiției europenismului” și consolidarea locului UE în lume, fără a ceda tentației izolaționismului sau resemnării în fața ascensiunii forțelor reacționare care amenință proiectul comun.

Confruntat cu acele forțe care susțin că UE rămâne în urmă și își pierde avântul, el a susținut că, dacă succesul unui model este măsurat prin bunăstarea cetățenilor săi, „Europa nu este problema, ci este reperul”.

Iar Spania, a adăugat el, este un „model de succes” care nu ar fi fost niciodată posibil fără acea umbrelă europeană și care a demonstrat, de exemplu, că este posibil să creștem și să creăm locuri de muncă stabile, protejând în același timp mediul.

Scopul trebuie să fie o Europă „mai integrată și mai suverană”, mai puțin dependentă de actorii terți și cu voce proprie: „Autonomia noastră nu este o opțiune, este o condiție indispensabilă pentru supraviețuirea noastră politică, economică și socială”.

Și pe această cale, el a insistat asupra a două principii nenegociabile: rămânerea deschisă către lume – ceea ce, în opinia sa, implică consolidarea legăturilor comerciale, de la Statele Unite până la China, și angajamentul față de o imigrație legală, sigură și ordonată – și apărarea fermă a dreptului internațional și a unei ordini globale bazate pe reguli.

Pentru Sánchez, Europa reprezintă „încredere, predictibilitate și stabilitate” într-o lume incertă. În timp ce barierele comerciale cresc, a continuat el, UE trebuie să rămână deschisă, iar atunci când solidaritatea globală scade, trebuie să se „reînarmeze moral” pentru a contribui la pace.