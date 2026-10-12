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Soluțiile lui Niculescu pentru deblocarea crizei politice, dacă nu va fi posibilă o majoritate solidă: Guvern hibrid sau tehnocrat

Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis că, în cazul în care nu este posibilă o majoritate solidă și transparentă de guvernare, are drept opțiuni un guvern hibrid sau unul tehnocrat.
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Ioana Târziu
12 oct. 2026, 21:49, Politic
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Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, Luca Niculescu a vorbit despre scenariile pentru deblocarea crizei politice.

„Mi-ar plăcea să am o majoritate solidă, transparentă și cât mai multe partide care se angajează în acest guvern”, a declarat premierul desemnat.

El a spus că România „are nevoie de atât de multe lucruri la venirea iernii, încât avem nevoie de un Guvern”.

Totuși, el a precizat că există și alte opțiuni pentru viitorul Executiv.

„Poți să ai un guvern hibrid. Un guvern din care se facă parte unul, dintre partide, două partide, și câțiva tehnocrati, câțiva oameni care se pricepă la treburile țării”, a explicat Niculescu.

De asemenea, a menționat și că „poți să ai un guvern tehnocrat, în care ai numai tehnocrati, cu un acord între partide, în așa fel încât să existe câteva mize pe care să înțeleg cum ar fi adoptarea bugetului, cum ar fi faptul că nu se lansează în excese în Parlament, care după aceea se aducă la dezechilibrarea țării”.

„Există și aceste formule. Sunt ceva mai fragile, dar primul lucru la care trebuie să ne gândim este crearea unui Guvern”, a adăugat acesta.

Haideți să facem un guvern. Suntem de prea multă vreme fără guvern”, a continuat premierul desemnat.

Întrebat ce tip de guvern ar avea cele mai mari șanse, Niculescu a răspuns că nu dorește să se pronunțe.

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