Sorin Grindeanu, despre alegerile anticipate și suspendarea președintelui: Am fi o țară praf. Să-și bage picioarele în ligheanul cu apă rece

Sorin Grindeanu a afirmat că există două direcții pentru depășirea crizei politice, anume extinderea bazinului de parlamentari care să susțină un executiv sau organizarea de alegeri anticipate.

Acesta a declarat că ar fi exclusă o colaborare parlamentară cu AUR, indicând linia roșie a președintelui Nicușor Dan.

„Poziția lui Ilie Bolojan de a nu continua deschide două posibilități. O lărgire a posibilelor variante, fiindcă e clar că în interiorul majorității fostei coalițiii, sau în interiorul fostei coalițiii, care adunați parlamentari sunt undeva în jur de 320. PSD, PNL, USR, UDMR, minorități. E clar că nu se degajă o majoritate la atâtea încercări. Ori ai varianta de a te duce și de a lărgi acest 320, de a te duce mai mult, lucru pe care președintele l-a respins până acum”, a declarat Grindeanu, joi, la Antena 3 CNN.

Anticipatele, un scenariu prost pentru România

Privind anticipatele, Grindeanu a spus că Partidul nu își dorește parcurgerea acestui demers care ar prelungi criza politică, dar a spus că sunt pregătiți și nu se tem de acest scenariu.

„Eu vă asigur de următorul lucru că, și vreau să fiu bineînțeles, consider acest scenariu de anticipate un scenariu prost pentru România, dar vă asigur că PSD va fi pregătit și pentru acest scenariu. PSD nu-și dorește să intre, și o spun cu tărie, într-un scenariu prost pentru România, ce era de a intra în tot ce înseamnă alegerile anticipate, pentru că le vom face undeva în februarie”, a continuat liderul social-democrat.

„Guvern demis, Parlament dizolvat, țară praf”

Privind suspendarea președintelui, un demers inițiat de AUR, Grindeanu a spus ironic că ar crea un peisaj politic „perfect”.

„Avem un guvern demis. Am dizolvat parlamentul, dacă se intră în alegeri anticipate și mai trebuie să facem și suspendarea președintelui și este perfect. În ghilimele. E perfect. Suntem o țară praf”, a mai spus liderul PSD.

„Nu vrea toată lumea să ia o pauză, să tragă aer în piept, să își bage picioarele în ligheanul cu apă rece și să se gândească, dincolo de interesele fiecărui partid”, a conchis Grindeanu.