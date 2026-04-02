SUA și aliații NATO vor desfășura exerciții în nordul îndepărtat și regiunea baltică

Statele Unite și aliații săi din NATO vor desfășura o serie de exerciții militare în nordul îndepărtat, regiunea baltică și Polonia, începând din această lună, pentru a consolida postura de descurajare a alianței în zonă, a anunțat joi US Army Europe and Africa, potrivit AA.

„Sword 26 testează capacitatea noastră de luptă și abilitatea de a utiliza datele și războiul asistat de inteligență artificială la scară largă pentru a opera împreună cu aliații NATO. De asemenea, va evidenția angajamentul nostru continuu față de apărarea colectivă și securitate.” (declarația îi aparține generalului Christopher Donahue, comandantul US Army Europe and Africa)

Exercițiile, care se vor desfășura de la sfârșitul lunii aprilie până în mai 2026, vor avea loc în opt țări europene, inclusiv Germania, Polonia, Finlanda, Estonia și Lituania. Aproximativ 6.000 de militari americani și 9.500 de militari aliați vor participa, fiind desfășurate peste 1.000 de echipamente militare, de la drone până la sisteme de rachete Patriot.

În timpul exercițiilor, forțele vor testa tehnologii avansate, inclusiv sisteme de comandă și control asistate de inteligență artificială, operațiuni multi-domeniu și sisteme de contracarare a dronelor.

„Sword 26” era cunoscut anterior sub denumirea DEFENDER, acronim pentru „Dynamic Employment of Forces to Europe for NATO Deterrence and Enhanced Readiness”.

Oficialii au precizat că exercițiul a fost redenumit pentru a reflecta o schimbare strategică, de la desfășurări de mare amploare din SUA către Europa, la utilizarea forțelor deja prezente în teatru. Scopul este validarea planurilor regionale de apărare ale NATO și dezvoltarea inițiativei de descurajare pe flancul estic al alianței.