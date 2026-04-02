Ucraina: Un ofițer de recrutare a fost ucis în timp ce împărțea documente de mobilizare

Un ofițer ucrainean de recrutare a fost înjunghiat mortal joi, în timp ce își îndeplinea atribuțiile în orașul Liov, din vestul Ucrainei.
Radu Mocanu
02 apr. 2026, 17:26, Știri externe

Militarul a fost rănit la gât și apoi transportat la spital, unde și-a pierdut viața, anunță autoritățile ucrainene, citate de Reuters

Poliția ucraineană a anunțat că atacatorul a fugit de la fața locului și că a fost demarată o anchetă pentru identificarea și prinderea suspectului.

Incidentul are loc pe fondul dificultăților tot mai mari cu care se confruntă Ucraina în ceea ce privește mobilizarea, în contextul războiului care a început în februarie 2022. 

Armata se confruntă cu un deficit de personal, dar și cu o lipsă de entuziasm pentru înrolarea din partea populației. 

În ultima perioadă, ofițerii ucraineni de recrutare au fost frecvent acuzați de abuzuri, întrucât n mediul online au apărut numeroase imagini cu confruntări violente între aceștia și civili.

Sediile de recrutare s-au confruntat și cu atacuri cu bombă, însă autoritățile au acuzat campaniile de sabotaj ale Rusiei. 

