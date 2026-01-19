Prima pagină » Știrile zilei » Vicepremier, despre propunerea privind impozitarea progresivă: Nu cred că este momentul să schimbăm sistemul

Vicepremier, despre propunerea privind impozitarea progresivă: Nu cred că este momentul să schimbăm sistemul

Vicepremierul Tánczos Barna a declarat că în momentul de față nu este momentul să fie schimbat sistemul de impozitare din România. Reprezentanții PSD au propus de mai multe ori implementarea impozitării progresive.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Petru Mazilu
19 ian. 2026, 21:43, Economic

Vicepremierul Tánczos Barna a fost întrebat despre impozitul progresiv luni, în timpul unei emisiuni la postul Digi24.

„Nu cred că este momentul să schimbăm sistemul de impozitare”, a răspuns vicepremierul UDMR care a recunoscut că are colegi de partid care susțin varianta.

De altfel, el a spus că este dispus să asculte argumente arătând că în urmă cu doi ani ar fi zis nu hotărât.

Răspunsurile au fost oferite plecând de la concluziile ședinței coaliției de guvernare de luni.

„A fost suficient de constructivă că să putem merge mai departe”, a precizat vicepremierul adăugând că s-au lămurit mai multe probleme.

