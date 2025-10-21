Căderea Internet Explorer s-ar putea repeta cu Google? OpenAI lansează Atlas, propriul browser web

OpenAI, compania care a creat ChatGPT, a lansat marți browserul Atlas, un pas strategic prin care își propune să devină o poartă de acces către căutările online și să atragă venituri din publicitate digitală, scrie NBC News.

Noua aplicație este disponibilă deocamdată pe laptopurile Apple care folosesc sistemul macOS, urmând ca versiunile pentru Windows, iOS și Android să fie lansate în lunile următoare.

Atlas va concura direct cu Google Chrome, cel mai folosit browser din lume, care are aproximativ 3 miliarde de utilizatori și integrează deja funcții de inteligență artificială prin tehnologia Google Gemini.

Potrivit OpenAI, ChatGPT are în prezent peste 800 de milioane de utilizatori, însă majoritatea folosesc serviciul gratuit.

Compania din San Francisco încearcă să-și diversifice sursele de venit, în contextul în care cheltuielile depășesc în continuare încasările.

Lansarea Atlas vine la scurt timp după ce un executiv OpenAI a declarat, în timpul unui proces antitrust, că firma ar fi fost interesată să cumpere browserul Chrome dacă un judecător federal ar fi obligat Google să-l vândă pentru a preveni abuzurile de monopol.

Judecătorul Amit Mehta a respins însă ideea de separare a Chrome de compania-mamă, argumentând că avansul rapid al industriei AI schimbă deja echilibrul concurențial din domeniul tehnologiei.

OpenAI intră astfel într-o piață dominată de giganți, dar istoria arată că succesul nu este imposibil.

În 2008, Google a lansat Chrome într-un moment în care Internet Explorer părea de neclintit, însă noul browser a câștigat rapid teren datorită vitezei și simplității sale.

La rândul său, Internet Explorer a fost înlocuit de Microsoft Edge, suportul pentru versiunea sa finală, Internet Explorer 11, încheindu-se oficial pe 15 iunie 2022. Microsoft a dezactivat Internet Explorer 11 printr-o actualizare Microsoft Edge pe majoritatea versiunilor de Windows 10, redirecționând utilizatorii către noul browser.