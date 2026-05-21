Prima pagină » Tehnologie » Meta și WhatsApp, acuzate în Texas că pot accesa mesajele criptate ale utilizatorilor

Meta și WhatsApp, acuzate în Texas că pot accesa mesajele criptate ale utilizatorilor

Procurorul general al statului Texas din SUA, Ken Paxton, a intentat un nou proces împotriva WhatsApp și companiei-mamă Meta, susținând că platforma de mesagerie induce în eroare utilizatorii atunci când afirmă că mesajele sunt protejate prin criptare end-to-end și nu pot fi accesate de companie.
Meta și WhatsApp, acuzate în Texas că pot accesa mesajele criptate ale utilizatorilor
sursă foto: Rafael Henrique/SOPA Images via ZUMA Press Wire
Petre Apostol
22 mai 2026, 02:53, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În plângerea depusă joi la o instanță din Texas, autoritățile statale afirmă că Meta ar încălca legislația privind protecția consumatorilor prin practici înșelătoare legate de securitatea comunicațiilor. WhatsApp susține în mod constant că nu poate vedea mesajele criptate ale utilizatorilor.

„Texanii merită să știe dacă mesajele lor private sunt într-adevăr private”, a declarat Paxton, acuzând compania că își promovează serviciile ca fiind securizate, deși ar exista dovezi că ar putea avea acces la conținutul comunicațiilor.

Meta a respins acuzațiile, un purtător de cuvânt afirmând că WhatsApp „nu poate accesa mesajele criptate ale utilizatorilor” și că orice afirmație contrară este falsă. Compania a anunțat că va contesta procesul.

Procesul vine în contextul unei serii mai largi de acțiuni inițiate de biroul procurorului general al Texasului împotriva unor mari companii tehnologice, vizând modul în care acestea colectează și utilizează datele utilizatorilor.

Paxton a obținut în ultimii ani mai multe acorduri financiare majore cu giganți tech, inclusiv Meta și Google, în litigii legate de confidențialitatea datelor.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
Triplul campion al României face Uber, în străinătate: „Câștig mai mulți bani decât în fotbal”
GSP.ro
Economia României va stagna în 2026, potrivit Comisiei Europene. Care sunt cauzele
Gandul
Rezultatele autopsiei în cazul celor 5 turiști care și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive. Care ar fi cauza morții
Cancan
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport
Marea Britanie ia o decizie fără precedent privind sancțiunile impuse Rusiei, stârnind furia UE și a Ucrainei
Libertatea
Ingredientul pe care tot mai mulți îl pun în cafea pentru a reduce balonarea și inflamația
CSID
Codul Rutier 2026: Amendă de peste 1.000 de lei pentru 51 km/h în localitate. Din iulie, sancțiunea crește
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia