Meta și WhatsApp, acuzate în Texas că pot accesa mesajele criptate ale utilizatorilor

În plângerea depusă joi la o instanță din Texas, autoritățile statale afirmă că Meta ar încălca legislația privind protecția consumatorilor prin practici înșelătoare legate de securitatea comunicațiilor. WhatsApp susține în mod constant că nu poate vedea mesajele criptate ale utilizatorilor.

„Texanii merită să știe dacă mesajele lor private sunt într-adevăr private”, a declarat Paxton, acuzând compania că își promovează serviciile ca fiind securizate, deși ar exista dovezi că ar putea avea acces la conținutul comunicațiilor.

Meta a respins acuzațiile, un purtător de cuvânt afirmând că WhatsApp „nu poate accesa mesajele criptate ale utilizatorilor” și că orice afirmație contrară este falsă. Compania a anunțat că va contesta procesul.

Procesul vine în contextul unei serii mai largi de acțiuni inițiate de biroul procurorului general al Texasului împotriva unor mari companii tehnologice, vizând modul în care acestea colectează și utilizează datele utilizatorilor.

Paxton a obținut în ultimii ani mai multe acorduri financiare majore cu giganți tech, inclusiv Meta și Google, în litigii legate de confidențialitatea datelor.