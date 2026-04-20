Nicușor Dan anunță consultări cu partidele politice. Ce spune despre poziția lui Ilie Bolojan

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că va convoca mai multe consultări cu partidele politice dacă PSD va decide să-și retragă miniștrii din Guvern. Dan a mai spus că nu i-a cerut lui Ilie Bolojan să demisioneze. Declarațiile au fost făcute luni, la prânz.
Petru Mazilu
20 apr. 2026, 12:40, Politic

Președintele a fost întrebat dacă vrea să renunțe la premierul Ilie Bolojan.

„Să nu anticipăm, se vor întâmpla niște lucruri în seara asta, probabil vom intra în turbulențe”, a răspuns Nicușor Dan.

El a dezvăluit că vor fi consultări cu liderii partidelor politice.

„Vom avea o rundă, două, trei, câte trebuie (…) Există așteptări într–o parte și alta a societății, o tensiune socială”, a declarat Nicușor Dan adăugând că „nu am spus asta niciodată”, referindu-se la o posibilă demisie a lui Bolojan.

„Îndemnul meu este la calm, luciditate până găsim o soluție, acesta este un scenariu (un alt premier n.r.), pentru moment există premier”, a precizat șeful statului.

PSD va decide luni seara dacă retrage sprijinul pentru Ilie Bolojan. Partidul va organiza un referendum intern și 5.000 de membri vor vota. Conducerea centrală a partidului se va reuni la grupul PSD din Camera Deputaților, în timp ce organizațiile județene vor vota online.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu va demisiona.

