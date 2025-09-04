Bogdan Ivan: Analizăm prelungirea exploatării miniere și a centralelor pe cărbune până în 2030

„Aștept în cursul acestei zile o formă finală a unui studiu intermediar asupra impactului securității energetice a României a închiderii acestor mine. Urmează ca în cursul zilei de mâine o discuție cu premierul României să-i prezint datele respectivului studiu, să-l transmit și către cei din Comisia Europeană, și să analizăm foarte clar cum în această etapă să oprim închiderea acestor mine și să păstrăm în continuare deschise centralele pe cărbune”, a declarat ministrul, într-o conferință.

El a precizat că analiza vizează zăcămintele de cărbune din Valea Jiului, unde predomină antracit și huilă, pentru a evalua dacă exploatarea poate fi prelungită până în 2030.

„Să păstrăm exploatarea minieră și centralele în activitate până când construim centrale pe gaz care să preia treptat producția de energie electrică”, a explicat ministrul.

Oficialul a subliniat importanța menținerii locurilor de muncă în aceste zone și a continuării activității economice tradiționale: „Cred că România poate să fie o țară care să producă cărbune, să îl exporte, fără să aibă o amprentă de CO2 asupra țării noastre”.

În paralel, ministrul a menționat că au fost purtate discuții cu Comisariatul European pe Social, Educație și Integrare Profesională, Roxana Mînzatu, pentru identificarea de surse de finanțare care să permită diversificarea veniturilor în regiuni miniere: „Lucrăm pe două paliere: să salvăm exploatarea minieră și centralele pe cărbune și să dezvoltăm oportunități economice pentru oamenii din aceste zone”.

El a mai subliniat că măsurile se vor coordona la nivel tehnic și operațional și că implică întreaga conducere a României, pentru a proteja atât securitatea energetică, cât și competitivitatea economică.

„Aceste decizii nu sunt doar ale ministerului de resort, ci trebuie asumate la nivel național”, a încheiat ministrul.