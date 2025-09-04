Cum pot consumatorii să aleagă furnizori mai ieftini de energie electrică. Procedura este gratuită, explică Ivan

Companiile cu „profituri serioase” din România trebuie să susțină țara în această perioadă complicată, spune Ivan, care se declară mulțumit că unele dintre acestea au început voluntar să își optimizeze procesele, achizițiile și costurile, ceea ce ar trebui să se reflecte în facturile viitoare.

Referitor la piața energiei electrice, ministrul detaliează procedura prin care orice consumator poate schimba furnizorul: „Poate în mod gratuit, într-un termen cuprins între 24 de ore și 30 de zile, să schimbe operatorul de furnizare a energiei electrice și să aleagă direct de pe site-ul Autorității de Reglementare în Energie, care arată transparent prețul la zi a fiecărui operator”.

Procedura se poate face online, de acasă, prin selectarea zonei geografice și județului, urmată de compararea ofertelor disponibile.

Ivan dă exemplul unui consumator care plătește 1,50 lei și poate alege un furnizor cu oferte de 1 leu, 1,20 lei sau 1,26 lei.

Întrebat dacă, în contextul în care problema ar trebui discutată în CSAT, a încercat să discute până acum cu președintele Nicușor Dan, ministrul a răspuns că a avut „o discuție scurtă și aplicată cu domnul președinte pe această temă” și că va prezenta un material mai detaliat.