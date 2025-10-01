Dialog constructiv între autoritățile centrale, locale și mediul de afaceri pentru devoltarea unui hub economic și social

Agenția de presă MEDIAFAX a organizat la Cazinoul din Constanța conferința „Portret Constanța. Constanța Hub Economic: Pilon strategic în dezvoltarea României”, un eveniment care a adus la aceeași masă mediul de afaceri, autoritățile și societatea civilă pentru a contura prioritățile de dezvoltare ale regiunii.
În cadrul conferinței, s-a evidențiat faptul că atragerea fondurilor europene reprezintă instrumentul esențial pentru modernizarea și diversificarea economiei locale. Discuțiile au subliniat rolul crucial al investițiilor în infrastructură, energie și turism, domenii-cheie pentru transformarea Constanței într-un hub economic regional și național.
Temele abordate au fost:
Tot aici, o importanță deosebită a fost acordată traficului fluvial, subliniindu-se rolul Dunării pentru traficul din mărfuri spre și dinspre Portul Constanța spre și dispre porturile din interiorul țării și Europa Centrală.
Prin contribuțiile partenerilor și expertiza vorbitorilor, evenimentul a reliefat direcții clare pentru atragerea de capital și crearea de proiecte integrate, cu impact economic și social pe termen lung.
Concluzia a fost că municipiul dar și județul Constanța au potențialul de a deveni un hub economic strategic pentru România, dacă resursele disponibile – fonduri europene, investiții private și sprijin instituțional – vor fi utilizate eficient și convergent.
