Cel mai decorat militar australian în viață, arestat pentru presupuse crime de război în Afganistan

Autoritățile australiene au confirmat că bărbatul, în vârstă de 47 de ani și fost membru al Forțelor de Apărare ale Australiei, va fi acuzat de cinci capete de acuzare pentru crimă de război. Pedeapsa maximă pentru fiecare dintre aceste acuzații este închisoarea pe viață, scrie CNN.

Arestare la aeroportul din Sydney

Poliția Federală Australiană a anunțat că suspectul a fost reținut marți dimineață pe aeroportul din Sydney. Deși autoritățile nu au menționat oficial numele, presa australiană a relatat că este vorba despre Ben Roberts-Smith. Acesta urmează să fie prezentat în fața unei instanțe locale din statul New South Wales. Roberts-Smith a fost considerat mult timp un erou național în Australia. El a primit mai multe distincții militare pentru activitatea sa în cadrul regimentului de elită Special Air Service (SAS), după șase misiuni în Afganistan între 2006 și 2012. Printre distincțiile primite se numără și Victoria Cross, cea mai înaltă decorație militară australiană.

De-a lungul anilor, Roberts-Smith a fost acuzat de implicare în uciderea unor civili sau prizonieri afgani. Unele dintre acuzațiile publicate în presă susțin că ar fi împușcat un adolescent neînarmat și ar fi ordonat uciderea unui bărbat încătușat după ce acesta ar fi fost aruncat de pe o stâncă. Fostul militar a respins în mod constant aceste acuzații.

Proces de defăimare pierdut în instanță

În 2018, mai multe publicații australiene au publicat o serie de investigații privind presupuse crime de război comise de Roberts-Smith. Acesta a dat în judecată ziarele pentru defăimare într-un proces care a devenit cel mai costisitor proces de acest tip din Australia. În 2023, un judecător federal a decis că jurnaliștii au reușit să demonstreze patru dintre acuzațiile de crimă. Curtea Supremă a Australiei a respins ulterior apelul depus de Roberts-Smith în 2025.

Investigații privind acțiunile trupelor australiene

Arestarea vine după mai mulți ani de investigații privind acțiunile forțelor speciale australiene în Afganistan. Un raport publicat în 2020 a identificat dovezi credibile că membri ai regimentului SAS ar fi ucis zeci de prizonieri neînarmați în timpul conflictului. Ulterior, autoritățile australiene au creat un organism special pentru investigarea acestor acuzații. Ancheta privind cazul Roberts-Smith a fost deschisă în 2021 de Poliția Federală Australiană și de Oficiul Special pentru Investigarea Crimelor de Război. Procesul său ar putea deveni unul dintre cele mai importante cazuri judiciare legate de operațiunile militare australiene din Afganistan.