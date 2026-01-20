Prima pagină » Știri externe » Davos. Secretarul Trezoreriei SUA afirmă că relațiile cu Europa „n-au fost niciodată mai apropiate”

Aflat la Davos, secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent a precizat, marți, că relațiile dintre SUA și Europa rămân încă puternice, îndemnându-i pe partenerii comerciali „să respire adânc” și să lase tensiunile cauzate de amenințările tarifare ale lui Trump să treacă.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
20 ian. 2026, 11:42, Știri externe

„Cred că relațiile noastre n-au fost niciodată mai apropiate”, a precizat Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, vorbind pe marginea Forumului Economic Mondial din Davos, potrivit Associated Press.

Sâmbătă, Trump a anunțat că va impune, începând din luna februarie, o taxă de import de 10% care va fi aplicată mărfurilor provenite din opt țări europene care și-au au sprijinit public Danemarca, în urma apelurilor tot mai insistente ale Statelor Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Președintele SUA a insistat că vrea să preia controlul Groenlandei din motive de securitate, pentru posibilele amenințări provenite din China și Rusia.

Amenințările tarifare au stârnit critici în rândul diplomaților europeni, pe măsură ce liderii iau în considerare impunerea unor tarife de retorsiune, ca răspuns la amenințări. 

UE dispune de trei instrumente economice majore pe care le-ar putea utiliza pentru a exercita presiuni asupra Washingtonului: noi tarife, suspendarea acordului comercial dintre SUA și UE și o „bazooka comercială” – termenul neoficial pentru instrumentul UE împotriva constrângerii, menit să sancționeze persoanele sau instituțiile care exercită presiuni nejustificate asupra blocului european.

În ciuda amenințărilor tarifare impuse de Trump, liderii europeni continuă să acorde sprijin Groenlandei, declarându-se, totodată deschiși la dialog.

 

