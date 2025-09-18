Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia

O demisie răsunătoare zguduie Kremlinul. Dmitri Kozak, numărul doi din administrația prezidențială, un apropiat al lui Putin, și-a înaintat demisia, în semn de opoziție față de războiul din Ucraina, transmite agenția rusă de știri Interfax.

Cererea de demisionare a lui Kozak a fost acceptată, iar mâine, vineri, va fi ultima sa zi de lucru la Kremlin.

Demisia lui Kozak este considerată un moment de cotitură la Kremlin, dată fiind relația apropiată a lui Kozak cu Putin.

Opozant activ al războiului din Ucraina

Dmitri Kozak va prelua funcția de reprezentant plenipotențiar al președintelui în districtul federal de nord-vest al Rusiei, potrivit ziarului Vedomosti, dar alte publicații speculează că ar putea ocupa o funcție în domeniul de business.

Dmitri Kozak a fost un opozant activ al războiului din Ucraina și a încercat în repetate rânduri să-l facă pe Putin să se răzgândească.

El a propus un plan de încetare a acțiunilor militare, reformarea sistemului judiciar și consolidarea controlului asupra forțelor de securitate, dar toate acestea s-au lovit de Putin ca de un perete.

Înainte de izbucnirea războiului, în 2022, Kozak l-a avertizat pe Putin de consecințele pe care le implică o asemenea acțiune și a solicitat interlocutorilor occidentali să vină cu argumente noi pentru încetarea războiului și toate acestea nu au făcut decât să declanșeze critici în rândurile propagandiștilor ruși.

Dmitri Kozak a pierdut influență în ultimii ani, în favoarea unui alt adjunct, Serghei Kirienko, un susținător necondiționat al războiului.

Dmitri Kozak are acum 66 de ani, e absolvent de Drept și s-a alăturat echipei lui Putin în 1999.

A fost șef de campanie la alegerile din 2004 și vice-prim-ministru între 2008 și 2020.