El Pais: Israel aprobă planul militar pentru cucerirea orașului Gaza și convoacă 60.000 de rezerviști

Guvernul israelian își continuă intenția de a ocupa Gaza, în timp ce analizează ultima propunere de armistițiu acceptată de Hamas. Cucerirea de către Israel a Fâșiei Gaza merge mai departe.

Guvernul Israelului a confirmat miercuri dimineață aprobarea planului militar pentru a prelua controlul celui mai mare municipiu din Teritoriile Palestiniene Ocupate. Mai mulți lideri politici israelieni descriu această operațiune ca fiind decisivă pentru a provoca prăbușirea miliției palestiniene Hamas, scrie El Pais.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a confirmat intențiile autorităților după ce marți a fost aprobată convocarea a 60.000 de rezerviști pentru a putea desfășura invazia în Gaza. Manevra a fost decisă într-o reuniune la care au participat șeful armatei israeliene, Eyal Zamir, și alți oficiali de rang înalt ai trupelor și agențiilor de informații.

Israel își continuă astfel planurile de a ocupa Gaza, deși Hamas a aprobat luni o propunere de armistițiu pentru a pune capăt războiului din enclavă. Mediatorii au anticipat că propunerea acceptată de palestinieni este „aproape identică” cu una pe care Israel o aprobase deja în urmă cu câteva săptămâni. Oficialii israelieni de rang înalt au asigurat presa din Israel că guvernul analizează propunerea.