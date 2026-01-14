Prima pagină » Știri externe » Experți ONU pentru drepturile omului invocă temeri de „dominație colonială” în privința preluării Groenlandei de către SUA

Experți ONU pentru drepturile omului invocă temeri de „dominație colonială” în privința preluării Groenlandei de către SUA

Un grup de experți ONU a susținut dreptul la autodeterminare al poporului Groenlandei, în urma „îngrijorărilor profunde” legate de intenția declarată a președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra teritoriului autonom al Danemarcei.
Experți ONU pentru drepturile omului invocă temeri de „dominație colonială” în privința preluării Groenlandei de către SUA
Sediul ONU New York, sursa foto: X
Laurentiu Marinov
14 ian. 2026, 23:37, Știri externe

Orice încercare de a „modifica” statutul teritorial sau constituțional al Groenlandei nu numai că ar încălca dreptul internațional, dar ar putea și „submina” stabilitatea regională, au declarat miercuri experții numiți de Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite într-un comunicat, potrivit CNN.

„Afirmațiile care sugerează că un teritoriu poate fi preluat, controlat sau «deținut» de un alt stat în urmărirea unor presupuse interese de securitate națională sau economice evocă o logică a dominației coloniale pe care comunitatea internațională a respins-o de mult timp”, au declaratONU miercuri experții ONU.

Aceștia au cerut liderilor americani să respecte „demnitatea umană și drepturile fundamentale”, avertizând că amenințările de a contesta autonomia unui alt stat sau de a lua un teritoriu suveran prin forță sunt „în mod clar interzise”.

„Poporul Groenlandei, ca popor distinct, are dreptul la exercitarea deplină și liberă a dreptului său la autodeterminare”, se arată în declarație.

Aceste avertismente au fost replicate de o serie de oficiali europeni și aliați NATO, care au afirmat în mod colectiv suveranitatea Groenlandei și au respins apelurile lui Trump de a prelua controlul asupra vastei insule arctice – unde o multitudine de bogății minerale se află neexploatate .

 

 

Recomandarea video

De ce este perfect plauzibil ca judecătorul Dacian Dragoș să fie „extras” din componența Curții Constituționale, dar Mihai Busuioc să rămână / Ce este bizar la acest dosar
G4Media
Cum putem păstra căldura în locuințe. Soluții practice pentru toate bugetele
Gandul
Gabriela Cristea, în cărți pentru locul lui Cătălin Măruță?! Am aflat TOT ce s-a întâmplat în sediul PRO TV, din decembrie și până acum
Cancan
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Libertatea
6 zodii care vor simți „karma”, începând cu 15 ianuarie. Urmează o perioadă provocatoare pentru acești nativi
CSID
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Promotor