Experți ONU pentru drepturile omului invocă temeri de „dominație colonială” în privința preluării Groenlandei de către SUA

Orice încercare de a „modifica” statutul teritorial sau constituțional al Groenlandei nu numai că ar încălca dreptul internațional, dar ar putea și „submina” stabilitatea regională, au declarat miercuri experții numiți de Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite într-un comunicat, potrivit CNN.

„Afirmațiile care sugerează că un teritoriu poate fi preluat, controlat sau «deținut» de un alt stat în urmărirea unor presupuse interese de securitate națională sau economice evocă o logică a dominației coloniale pe care comunitatea internațională a respins-o de mult timp”, au declaratONU miercuri experții ONU.

Aceștia au cerut liderilor americani să respecte „demnitatea umană și drepturile fundamentale”, avertizând că amenințările de a contesta autonomia unui alt stat sau de a lua un teritoriu suveran prin forță sunt „în mod clar interzise”.

„Poporul Groenlandei, ca popor distinct, are dreptul la exercitarea deplină și liberă a dreptului său la autodeterminare”, se arată în declarație.

Aceste avertismente au fost replicate de o serie de oficiali europeni și aliați NATO, care au afirmat în mod colectiv suveranitatea Groenlandei și au respins apelurile lui Trump de a prelua controlul asupra vastei insule arctice – unde o multitudine de bogății minerale se află neexploatate .