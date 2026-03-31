Incendiu la o mare fabrică petrochimică din Rusia, provocat de o defecțiune a echipamentelor, potrivit companiei

Muncitorii răniți în urma incendiului de la Nizhnekamskneftekhim, un complex extins deținut de Sibur care produce cauciuc sintetic și materiale plastice, primeau îngrijiri medicale, scrie Reuters.

„Serviciile medicale lucrează la fața locului, iar victimele primesc asistența necesară”, a spus purtătorul de cuvânt, adăugând că numărul răniților în urma incidentului era încă în curs de clarificare.

Autoritatea rusă de reglementare a aviației a impus pentru scurt timp restricții temporare la aeroportul local din Nizhnekamsk, situat la aproximativ 1.000 km est de Moscova.

Imagini neconfirmate apărute pe rețelele sociale arătau un nor mare de fum care se ridica spre cer din complex, după ce mass-media a raportat, fără a fi confirmat, o explozie de amploare.