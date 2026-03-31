Prima pagină » Știri externe » Incendiu la o mare fabrică petrochimică din Rusia, provocat de o defecțiune a echipamentelor, potrivit companiei

Incendiu la o mare fabrică petrochimică din Rusia, provocat de o defecțiune a echipamentelor, potrivit companiei

Un incendiu de proporții care a izbucnit marți la o fabrică petrochimică din regiunea Tatarstan, Rusia, a fost provocat de o defecțiune a echipamentului, iar eforturile de stingere a flăcărilor erau în curs, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.
Un peruan a construit și locuiește într-o casă cu lățimea de 63 cm. Aceasta are bucătărie, baie, dormitor și birou
Un peruan a construit și locuiește într-o casă cu lățimea de 63 cm. Aceasta are bucătărie, baie, dormitor și birou
Călin Georgescu: Cu actualul guvern, statul român moare. Nu prin lovituri din afară, ci prin trădări dinăuntru
Călin Georgescu: Cu actualul guvern, statul român moare. Nu prin lovituri din afară, ci prin trădări dinăuntru
A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu camera de corp a agentului
A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu camera de corp a agentului
Bolojan: Extinderea UE nu este doar un act de generozitate, ci este o decizie strategică
Bolojan: Extinderea UE nu este doar un act de generozitate, ci este o decizie strategică
Un bărbat din Cluj a fost reținut după ce a agresat sexual o fetiță timp de 5 ani
Un bărbat din Cluj a fost reținut după ce a agresat sexual o fetiță timp de 5 ani
Andrei Rachieru
31 mart. 2026, 14:59, Știri externe

Muncitorii răniți în urma incendiului de la Nizhnekamskneftekhim, un complex extins deținut de Sibur care produce cauciuc sintetic și materiale plastice, primeau îngrijiri medicale, scrie Reuters.

„Serviciile medicale lucrează la fața locului, iar victimele primesc asistența necesară”, a spus purtătorul de cuvânt, adăugând că numărul răniților în urma incidentului era încă în curs de clarificare.

Autoritatea rusă de reglementare a aviației a impus pentru scurt timp restricții temporare la aeroportul local din Nizhnekamsk, situat la aproximativ 1.000 km est de Moscova.

Imagini neconfirmate apărute pe rețelele sociale arătau un nor mare de fum care se ridica spre cer din complex, după ce mass-media a raportat, fără a fi confirmat, o explozie de amploare.

Recomandarea video

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
Unde continuă să plouă și unde apare, în sfârșit, soarele. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
Cancan
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
Libertatea
Tichete cadou de Paște 2026. Ce vouchere pot primi angajații și ce sume sunt neimpozabile
CSID
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor