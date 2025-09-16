Israelul a lansat ofensiva terestră pentru a ocupa orașul Gaza

Un oficial al Forțelor de Apărare Israeliene a declarat, potrivit Reuters, că trupele terestre avansează tot mai adânc în oraș, spre centrul acestuia, și că numărul soldaților va crește în zilele următoare pentru a înfrunta combatanții Hamas care, potrivit IDF, se află încă în oraș.

„Gaza arde. IDF lovește cu pumnul de fier infrastructura teroristă, iar soldații IDF luptă cu curaj pentru a crea condițiile necesare eliberării ostaticilor și înfrângerii Hamas”, a scris ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, pe X.

Cel puțin 40 de morți

Autoritățile sanitare din Gaza au raportat până acum cel puțin 40 de morți, majoritatea în orașul Gaza, în primele ore ale atacului. Israelul a reluat apelurile către civili de a părăsi zona, iar coloane lungi de palestinieni se îndreptau spre sud și vest pentru a fugi din calea ofensivei.

Cu câteva ore înainte de escaladarea conflictului, secretarul de stat american Marco Rubio a oferit un sprijin aparent pentru decizia guvernului israelian de a abandona negocierile de încetare a focului și de a folosi forța pentru a zdrobi Hamas.

El a susținut cererea Israelului ca Hamas să se dezarmeze, să se dizolve și să elibereze imediat toți ostaticii rămași, ca singură modalitate de a pune capăt războiului.

O mare parte din orașul Gaza a fost deja distrusă încă din primele săptămâni ale războiului din 2023, dar aproximativ un milion de palestinieni au revenit în zonă.

Totodată, UE a îndemnat marţi Israelul să oprească invazia sa terestră, pe măsură ce blocul celor 27 de state pare pregătit să intensifice presiunile asupra ţării, scrie The Guardian.