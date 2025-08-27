Declarația a fost făcută în contextul negocierilor cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina, potrivit agenției de presă de stat din Rusia, Interfax, citată de Ukrainska Pravda.

Întrebat dacă garanțiile de securitate ar viza și trupele europene, Peskov a insinuat că Rusia «nu vede cu ochi buni» această chestiune.

Oficialul a precizat: „Nu există trupe europene, există trupe ale unor țări specifice, iar majoritatea acestor țări sunt membre NATO”, a declarat Peskov.

Peskov a acuzat că dislocarea infrastructurii militare NATO în Ucraina a fost una dintre „cauzele de bază ale acestui conflict”.

Recent, Donald Trump, președintele SUA a precizat că posibila dislocare a trupelor statelor europene membre ale NATO în Ucraina nu l-ar deranja pe liderul de la Kremlin. Totuși, Trump a precizat că, în calitate de președinte, nu va autoriza trimiterea trupelor americane în pentru menținerea păcii în Ucraina.

În urma declarațiilor președintelui SUA, Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a precizat că Moscova se opune prezenței trupelor țărilor NATO în Ucraina.