Libanul acuză Israelul de „invazie” după operațiunile militare din sudul țării

Autoritățile libaneze avertizează că operațiunile militare israeliene din sudul Libanului reprezintă o „invazie”, pe fondul intensificării conflictului regional legat de războiul dintre Israel și Iran. Potrivit guvernului de la Beirut, luptele au provocat peste un milion de persoane strămutate și distrugeri masive în mai multe localități din apropierea graniței, transmite Euronews.
Sursa foto: Ali Hashisho/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
27 mart. 2026, 11:30, Știri externe

Ministrul culturii din Liban, Ghassan Salamé, a declarat într-un interviu pentru Euronews că operațiunile israeliene din sudul țării nu pot fi considerate o simplă acțiune militară limitată. Potrivit oficialului, amploarea distrugerilor și numărul mare de civili strămutați indică o strategie mult mai extinsă. Aceasta ar putea include crearea unei zone tampon permanente în sudul Libanului, la sud de râul Litani. Salamé a afirmat că întregi sate din regiune au fost distruse. Acest lucru face aproape imposibilă revenirea populației civile în aceste zone.

Peste un milion de persoane strămutate

Conform datelor furnizate de Organizația Națiunilor Unite, conflictul a provocat deja strămutarea internă a peste 1,1 milioane de persoane. Este vorba de aproximativ o cincime din populația Libanului. De asemenea, peste 1.000 de oameni au fost uciși în ultimele săptămâni. Printre victime se numără și lucrători umanitari sau personal medical. Sudul Libanului, unde se concentrează majoritatea luptelor, este o zonă populată în mare parte de comunități șiite și considerată de mult timp un bastion al grupării Hezbollah.

Libanul a fost atras în conflict la începutul lunii martie, după ce gruparea Hezbollah, susținută de Iran, a lansat rachete către Israel. Israelul a răspuns cu lovituri aeriene și operațiuni militare în sudul Libanului, în timp ce rachetele Hezbollah au provocat victime și în nordul Israelului. Schimburile de focuri dintre cele două părți continuă să alimenteze tensiunile într-o regiune deja destabilizată de conflictul mai larg dintre Israel și Iran.

Sesizare către Consiliul de Securitate al ONU

Guvernul libanez susține că acțiunile Israelului reprezintă o amenințare directă la adresa suveranității statului. Oficialii au anunțat că vor depune o plângere oficială la Consiliul de Securitate al ONU. În paralel, autoritățile de la Beirut încearcă să gestioneze criza umanitară. Peste 700 de adăposturi temporare au fost deschise pentru civilii care au fost nevoiți să își părăsească locuințele. Totuși, operațiunile de ajutorare sunt complicate de continuarea bombardamentelor și de faptul că ambulanțe și convoaie umanitare au fost, potrivit oficialilor libanezi, lovite în timpul conflictului. Libanul susține că a încercat să deschidă și o cale diplomatică pentru detensionarea situației.

Potrivit ministrului Ghassan Salamé, președintele libanez a propus negocieri cu Israelul în urmă cu câteva săptămâni. Până în prezent nu s-a primit niciun răspuns oficial.

