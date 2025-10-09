Liderul majorității democrate din Senatul SUA: Acordul pentru Gaza aduce „o mare uşurare” pentru israelieni şi palestinieni

Senatorul american Chuck Schumer a declarat că noul acord privind Gaza aduce „o mare uşurare” familiilor ostaticilor, Israelului şi palestinienilor care au îndurat luni de violenţe şi criză umanitară.

Într-un comunicat transmis presei, liderul democrat, a subliniat că, deşi „munca nu s-a încheiat”, orice pas spre încheierea conflictului este binevenit.

„Acest acord aduce o mare uşurare familiilor ostaticilor, întregului Israel şi palestinienilor care au suferit prea mult în această catastrofă umanitară”, a spus Schumer.

El a adăugat că urmează o etapă dificilă de negociere pentru încetarea completă a războiului şi pentru reconstruirea Fâşiei Gaza fără prezenţa Hamas, potrivit Al Jazeera.

„Trebuie să ne concentrăm pe creşterea ajutorului umanitar pentru palestinieni şi pe construirea unei păci durabile care să asigure securitatea şi demnitatea atât israelienilor, cât şi palestinienilor”, a afirmat senatorul.

Schumer a încheiat spunând că „aşteaptă detaliile şi implementarea finală” a primei faze a acordului, pe care a descris-o drept „o rază de speranţă” într-un conflict marcat de distrugere şi pierderi de vieţi omeneşti.