Lupte intense la Pokrovsk. Armata ucraineană afirmă că rezistă, Rusia susține că a încercuit orașul

„Rezistăm la Pokrovsk. Este în desfășurare o operațiune complexă de distrugere și respingere a forțelor inamice”, a transmis Sîrski pe Facebook, confirmând totodată că a revenit pe front pentru a evalua situația împreună cu comandanții de pe frontul de est, relatează Reuters.

Într-un videoclip publicat sâmbătă, șeful armatei apare alături de șeful serviciilor de informații militare, Kirilo Budanov, analizând hărți de luptă.

Presa ucraineană relatase anterior că Budanov se află în regiune pentru a supraveghea personal operațiunea forțelor speciale. Trimiterea forțelor speciale sugerează că autoritățile de la Kiev sunt hotărâte să păstreze controlul asupra orașului.

Pokrovsk, țintă-cheie în estul Ucrainei

Rusia încearcă să cucerească orașul Pokrovsk, supranumit „poarta de intrare în Donețk”, încă de la jumătatea anului 2024, în cadrul campaniei sale de a prelua controlul total asupra regiunii Donețk. Orașul, care avea 70.000 de locuitori înainte de război, a fost practic complet distrus și depopulat.

Capturarea Pokrovskului ar reprezenta cel mai important câștig teritorial al Rusiei în interiorul Ucrainei de la cucerirea orașului ruinat Avdiivka, la începutul lui 2024, după una dintre cele mai sângeroase bătălii ale războiului.

Oficialii ruși afirmă că obținerea controlului asupra Pokrovskului și a orașului Kostiantînivka, situat la nord-est, le-ar permite trupelor Moscovei să avanseze spre nord, către cele două mari orașe aflate încă sub control ucrainean în Donețk, Kramatorsk și Sloviansk.

Miza geopolitică

Kievul consideră că pierderea orașului Pokrovsk ar ajuta Moscova să convingă Statele Unite că ofensiva sa militară are succes și, prin urmare, că Occidentul ar trebui să accepte cererile sale.

Washingtonul s-a arătat din ce în ce mai frustrat de eșecul Kremlinului de a avansa în negocierile de pace, fapt care a culminat cu decizia președintelui Donald Trump de a impune sancțiuni celor mai mari două companii petroliere ruse și de a anula planurile pentru un summit cu președintele Vladimir Putin.

Zelenski a declarat că este deschis propunerii lui Trump privind o încetare a focului care ar îngheța conflictul pe liniile actuale ale frontului.

Putin refuză însă acest lucru, insistând asupra cererilor sale de dinainte de invazie, pe care Kievul le consideră o capitulare de facto a Ucrainei.