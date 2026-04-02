Macron îl critică pe Trump și avertizează că slăbește NATO: „Când ai semnat un tratat, nu îl pui sub semnul întrebării în fiecare dimineață”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a criticat joi pe Donald Trump, afirmând că liderul american riscă să submineze NATO prin alimentarea îndoielilor privind angajamentul Statelor Unite față de alianță.
Iulian Moşneagu
02 apr. 2026, 15:56, Știri externe

„Alianțe precum NATO sunt definite de ceea ce nu se spune, adică de încrederea care stă la baza lor”, le-a declarat Macron jurnaliștilor la Seul, unde se află într-o vizită de stat în cadrul unui turneu în Asia de Est, potrivit Bloomberg.

„Dacă pui în fiecare zi sub semnul întrebării angajamentul tău, subminezi această încredere”, a spus Macron.

„Când ai semnat un tratat, nu îl pui sub semnul întrebării în fiecare dimineață și nu tot spui dacă vei acționa sau nu”, a adăugat Macron. „Nu spui nimic, iar în ziua în care apare o problemă, ești acolo”.

Trump a escaladat miercuri criticile SUA la adresa NATO, sugerând că analizează serios posibilitatea retragerii din alianță. Declarațiile sale au venit după comentariile secretarului de stat Marco Rubio, considerat de obicei un susținător al NATO, care a descris reacția alianței la războiul cu Iranul drept „foarte dezamăgitoare”.

Întrebat despre comentariile lui Trump potrivit cărora soția lui Macron l-ar trata urât pe liderul francez, președintele Franței a spus că remarcile „nu au fost nici elegante, nici la înălțimea așteptărilor”.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor