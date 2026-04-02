Macron îl critică pe Trump și avertizează că slăbește NATO: „Când ai semnat un tratat, nu îl pui sub semnul întrebării în fiecare dimineață”

„Alianțe precum NATO sunt definite de ceea ce nu se spune, adică de încrederea care stă la baza lor”, le-a declarat Macron jurnaliștilor la Seul, unde se află într-o vizită de stat în cadrul unui turneu în Asia de Est, potrivit Bloomberg.

„Dacă pui în fiecare zi sub semnul întrebării angajamentul tău, subminezi această încredere”, a spus Macron.

„Când ai semnat un tratat, nu îl pui sub semnul întrebării în fiecare dimineață și nu tot spui dacă vei acționa sau nu”, a adăugat Macron. „Nu spui nimic, iar în ziua în care apare o problemă, ești acolo”.

Trump a escaladat miercuri criticile SUA la adresa NATO, sugerând că analizează serios posibilitatea retragerii din alianță. Declarațiile sale au venit după comentariile secretarului de stat Marco Rubio, considerat de obicei un susținător al NATO, care a descris reacția alianței la războiul cu Iranul drept „foarte dezamăgitoare”.

Întrebat despre comentariile lui Trump potrivit cărora soția lui Macron l-ar trata urât pe liderul francez, președintele Franței a spus că remarcile „nu au fost nici elegante, nici la înălțimea așteptărilor”.