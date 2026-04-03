Macron și Lee Jae-myung anunță cooperare pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Iranul avertizează ONU

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, au declarat vineri, la Seul, că cele două state vor coopera pentru a contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și pentru reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Macron a afirmat, la începutul întâlnirii, că Parisul și Seulul pot juca un rol în stabilizarea situației regionale, inclusiv în zona strâmtorii, potrivit presei sud-coreene, mai transmite Euronews.

În cadrul unei declarații comune televizate, liderul francez a subliniat necesitatea cooperării pentru redeschiderea rutei maritime și pentru diminuarea tensiunilor din regiune. La rândul său, Lee a spus că cele două țări și-au reafirmat angajamentul de a coopera pentru a asigura siguranța transportului maritim prin strâmtoare. Cei doi lideri nu au răspuns întrebărilor jurnaliștilor și nu au oferit detalii despre modul concret în care ar putea contribui la redeschiderea rutei maritime.

O rută strategică pentru energia globală

Strâmtoarea Ormuz, situată între Iran și Oman, este una dintre cele mai importante căi de transport pentru petrolul mondial. Aproximativ o cincime din producția globală de petrol tranzitează această rută, ceea ce face ca orice blocaj să aibă efecte rapide asupra piețelor energetice și economiei globale. Summitul dintre Macron și Lee a avut loc în contextul în care președintele american Donald Trump a criticat aliații Washingtonului pentru sprijinul limitat acordat operațiunii militare a SUA și Israelului împotriva Iranului.

Trump a declarat că Statele Unite „nu au nevoie” de strâmtoare și că statele care depind de această rută energetică ar trebui să se implice mai activ în securizarea ei. El a menționat în mod special Coreea de Sud, Japonia și China.

Cooperare economică între Paris și Seul

În timpul vizitei, Franța și Coreea de Sud au semnat mai multe acorduri de cooperare în domeniul tehnologic și energetic. Printre acestea se numără proiecte legate de lanțurile de aprovizionare cu combustibil nuclear, investiții comune într-un parc eolian offshore în sudul Coreei de Sud și colaborare în domeniul mineralelor critice.

În paralel, Iranul a avertizat Consiliul de Securitate al ONU împotriva oricărei „acțiuni provocatoare” legate de situația din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că orice demers al „agresorilor și susținătorilor lor” în cadrul Consiliului de Securitate ar putea complica și mai mult situația. Declarația a fost făcută înaintea unui vot programat asupra unui proiect de rezoluție care ar fi autorizat folosirea unei forțe defensive pentru protejarea transportului maritim în zonă. Proiectul de rezoluție, inițiat de Bahrain, prevedea autorizarea utilizării forței defensive pentru a proteja navele comerciale de eventuale atacuri iraniene. Strâmtoarea Ormuz este aproape blocată de la sfârșitul lunii februarie, după ce Statele Unite și Israel au lansat lovituri militare împotriva Iranului.