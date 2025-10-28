Maia Sandu participă la Forumul Păcii de la Paris, la invitația lui Emmanuel Macron

Maia Sandu va susține un discurs în cadrul unei sesiuni dedicate integrității informației și rolului mass-mediei independente, una dintre temele centrale ale ediției din acest an, transmite Președinția Republicii Moldova într-un comunicat.

Forumul Păcii de la Paris, ajuns la cea de-a opta ediție, a fost lansat în 2018 din inițiativa lui Emmanuel Macron și reunește anual lideri politici, experți și reprezentanți ai societății civile din întreaga lume.

Evenimentul are ca scop identificarea de soluții comune la marile provocări globale, de la pace și securitate, până la dezvoltare durabilă și guvernare democratică.

Prezența Maiei Sandu la Paris are loc în contextul consolidării cooperării dintre Republica Moldova și Franța, precum și al sprijinului constant oferit de Paris în procesul de integrare europeană al Chișinăului.

Președinta Republicii Moldova a participat duminică la slujba de sfințire a picturii de la Catedrala Națională din București,