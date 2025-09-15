Marea Britanie a convocat ambasadorul rus în urma încălcărilor spațiului aerian NATO

Ministerul britanic de Externe a anunțat luni că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Londra ca răspuns la încălcările spațiului aerian NATO de către Rusia, după ce Polonia și România au interceptat drone rusești, notează Reuters.

Polonia a doborât miercurea trecută mai multe drone rusești, marcând prima acțiune de acest fel a unui stat membru NATO în timpul războiului din Ucraina.

Ulterior, România a trimis avioane pentru a intercepta o dronă rusească ce a pătruns în spațiul său aerian.

Un purtător de cuvânt al ministerului de Externe britanic a comunicat:

„Rusia ar trebui să înțeleagă că agresiunea sa continuă nu face decât să întărească unitatea dintre aliații NATO și hotărârea noastră de a fi alături de Ucraina, iar orice alte incursiuni vor fi din nou întâmpinate cu forță”.

Mark Rutte a intervenit săptămâna trecută, declarând: „Este nechibzuit și inacceptabil. Nu putem permite ca dronele rusești să intre în spațiul aerian aliat”.

Cu această ocazie, secretarul general al NATO a prezentat și operațiunea „Santinelă estică”.

Operațiunea, care a început vineri seară, presupune utilizarea mai multor resurse, care includ baze aeriene și terestre, relatează Reuters.

Aliații în această misiune, printre care Danemarca, Franța, Regatul Unit și Germania, s-au angajat deja în păstrarea protecției, iar alte state vor participa ulterior, a adăugat Rutte.

Comandantul suprem al NATO, Alexus Grynkewich, a afirmat că organizația va proteja fiecare centimetru al teritoriului alianței.

„Polonia și cetățenii din întreaga Alianță ar trebui să fie liniștiți de răspunsul nostru rapid de la începutul acestei săptămâni și de anunțul nostru semnificativ de astăzi”, a declarat Alexus Grynkewich.