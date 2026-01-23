Prima pagină » Știri externe » Marea Britanie critică declarațiile lui Trump privind rolul aliaților NATO în Afganistan

Mai mulți politicieni britanici au condamnat afirmația lui Donald Trump potrivit căreia aliații NATO ar fi stat departe de linia frontului în timpul războiului din Afganistan, relatează Politico.
Iulian Moşneagu
23 ian. 2026, 13:33, Știri externe

Într-un interviu la Fox News, președintele SUA a spus, joi, că nu este „sigur” că alianța „ar fi acolo dacă am avea vreodată nevoie de ea”.

„Am spus întotdeauna: vor fi acolo dacă vom avea vreodată nevoie de ei? Acesta este testul suprem, și nu sunt sigur de asta. Nu am avut niciodată nevoie de ei. Vor spune că au trimis niște soldați în Afganistan… și au făcut-o, dar au rămas puțin în spate, puțin în afara liniei frontului”, a spus liderul de la Casa Albă.

Reacții din Marea Britanie

Ministrul britanic al Sănătății, Stephen Kinnock, a declarat vineri la Sky News că remarcile lui Trump sunt „profund dezamăgitoare, nu există alt mod de a spune acest lucru”. El a spus că nu crede „că există vreo bază” pentru aceste comentarii.

Emily Thornberry, șefa comisiei de politică externă din Camera Comunelor, a spus că afirmațiile lui Trump despre Afganistan sunt „mult mai mult decât o greșeală” și le-a numit „o insultă absolută” pentru familiile celor uciși.

Liderul liberal-democraților, Ed Davey, a spus că Trump „a evitat serviciul militar de cinci ori” și a întrebat: „cum îndrăznește să pună la îndoială sacrificiul lor?”.

Parlamentarul conservator Ben Obese-Jecty, fost căpitan în armata britanică, a declarat că este „trist să vadă sacrificiul națiunii noastre și al partenerilor noștri din NATO tratat cu atâta ușurință de președintele Statelor Unite”.

Marea Britanie a pierdut 457 de militari în Afganistan.

Articolul 5 din Tratatul NATO, care prevede că un atac asupra unui membru al Alianței este considerat un atac împotriva tuturor, a fost activat o singură dată, de către Statele Unite, după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001.

