ONU acuză Statele Unite că au comis „execuții extrajudiciare” în urma unor atacuri militare

Loviturile militare lansate de Statele Unite împotriva Venezuelei, în apele internaționale, reprezintă „o escaladare extrem de periculoasă” și echivalează cu „execuții extrajudiciare”, potrivit unui raport făcut public marți de un grup de experți independenți ai Națiunilor Unite.

În ultimele luni, președintele american Donald Trump a ordonat atacuri asupra a cel puțin șase nave suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibilor, soldate cu moartea a 27 de persoane.

Operațiunile fac parte din campania sa împotriva a ceea ce el numește o amenințare „narcoteroristă” provenită din Venezuela și legată de regimul președintelui Nicolás Maduro.

„Chiar dacă aceste acuzații ar fi adevărate, folosirea forței letale în apele internaționale fără o bază juridică solidă încalcă dreptul mării și constituie execuții extrajudiciare”, au declarat experții, numiți de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului.

Aceștia au subliniat că atacurile încalcă suveranitatea Venezuelei și obligațiile fundamentale ale Statelor Unite de a nu interveni în treburile interne ale altor state și de a nu amenința cu forța militară.

„Aceste acțiuni sunt o escaladare extrem de periculoasă, cu implicații grave pentru pacea și securitatea regiunii Caraibilor”, se arată în comunicat.

Washingtonul respinge acuzațiile, susținând că operațiunile militare sunt conforme cu articolul 51 al Cartei ONU, care permite acțiuni de autoapărare.

„Așa-zișii experți ignoră faptul că Maduro este un fugar al justiției americane și o amenințare pentru securitatea regională”, a declarat un oficial al Departamentului de Stat sub protecția anonimatului.

Ministrul de externe al Venezuelei, Yvan Gil, a salutat raportul ONU, afirmând că acesta confirmă ceea ce Caracasul „denunță de luni de zile”: „Statele Unite își inventează dușmani pentru a justifica un drept fals la autoapărare, care duce la masacre în Caraibe.”