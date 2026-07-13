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Pedro Sánchez solicită măsuri de prevenire mai eficiente în urma incendiului din Andaluzia

Pedro Sánchez, premierul Spaniei, a îndemnat, luni, la întărirea măsurilor de prevenire, după ce unul dintre cele mai devastatoare incendii forestiere din istoria recentă a țării a provocat moartea a 13 persoane și a distrus o suprafață imensă.
Pedro Sánchez solicită măsuri de prevenire mai eficiente în urma incendiului din Andaluzia
Sursa foto: Hepta
Daiana Rob
13 iul. 2026, 19:45, Știri externe
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Prim-ministrul a vizitat localitatea Turre, din sudul țării, pentru a se întâlni cu echipele de intervenție care lucrează la stingerea incendiului. El a menționat necesitatea unei protecții mai bune a localităților și a unor cursuri de instruire pentru tineri privind modul de reacție, potrivit Euronews. 

„Nu trebuie doar să reacționăm atunci când au loc aceste incendii, ci trebuie să le prevenim”, pentru că schimbările climatice fac ca situațiile de urgență să devină „din ce în ce mai frecvente”, a declarat premierul spaniol, Pedro Sánchez.

Liderul guvernului regional al Andaluziei, Juanma Moreno, a afirmat că guvernul Spaniei are nevoie „ca întreaga populație să adopte această conștientizare și această atitudine de autoprotecție, care sunt fundamentale”.

Cetățenii pot reacționa mai rapid la observarea fumului, la „comportamentele suspecte” ale unor posibili piromani și la avertismentele autorităților, a declarat Moreno, guvernatorul regional al Andaluziei.

Incendiul care a devastat zona turistică Los Gallardos din sudul Spaniei, a fost stabilizat după patru zile de eforturi intense. Incendiul a provocat până în prezent un bilanț provizoriu de 13 morți, 23 de persoane dispărute, 10 sesizări privind persoane dispărute și aproape 7.000 de hectare arse.

Incendiul s-a propagat cu până la 100 de metri pe minut, blocând victimele în propriile mașini sau pe jos, în timp ce încercau să fugă.

Potrivit autorităților, este posibil ca unele victime să nu fi ținut cont la timp de avertismentele de evacuare.

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