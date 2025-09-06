Peste 80 de țări au suspendat serviciile poștale cu SUA din cauza taxelor vamale

Nu mai puțin de 88 de state și-au suspendat total sau parțial serviciile poștale cu Statele Unite, ceea ce a dus la o scădere de peste 80% a traficului către această țară, ca urmare a impunerii noilor taxe vamale de către Washington, a anunțat sâmbătă agenția poștală a ONU.

Uniunea Poștală Universală (UPU) lucrează la „dezvoltarea rapidă a unei noi soluții tehnice care să permită reluarea trimiterii de corespondență către Statele Unite”, a dat asigurări directorul său general, Masahiko Metoki, într-un comunicat.

Trump riscă să piardă arma tarifelor

Taxele comerciale ale lui Trump, impuse prin puteri de urgență, au fost declarate nelegale. Dar președintele are încă alte cinci căi legale pentru a continua politica tarifară.

Cea mai cunoscută dintre aceste alternative permite impunerea de taxe dacă importurile pun în pericol securitatea națională – secțiunea 232 din Legea de extindere a comerțului, din 1962. Totuși, aplicarea acesteia presupune o investigație detaliată realizată de Departamentul Comerțului, care poate dura până la 270 de zile. Spre deosebire de IEEPA, care oferă președintelui libertatea de a acționa imediat, această secțiune impune un proces birocratic și se aplică mai degrabă pe sectoare industriale, nu pe întregi relații comerciale cu alte țări.