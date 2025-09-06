Prima pagină » Știri externe » Peste 80 de țări au suspendat serviciile poștale cu SUA din cauza taxelor vamale

Peste 80 de țări au suspendat serviciile poștale cu SUA din cauza taxelor vamale

Nu mai puțin de 88 de țări și-au suspendat serviciile poștale cu Statele Unite, după ce Washingtonul a introdus noi taxe vamale, potrivit Le Figaro.
Sursa foto: captură X
Alexandra Valentina Dumitru
06 sept. 2025, 16:35, Știri externe

Nu mai puțin de 88 de state și-au suspendat total sau parțial serviciile poștale cu Statele Unite, ceea ce a dus la o scădere de peste 80% a traficului către această țară, ca urmare a impunerii noilor taxe vamale de către Washington, a anunțat sâmbătă agenția poștală a ONU.

Uniunea Poștală Universală (UPU) lucrează la „dezvoltarea rapidă a unei noi soluții tehnice care să permită reluarea trimiterii de corespondență către Statele Unite”, a dat asigurări directorul său general, Masahiko Metoki, într-un comunicat.

Trump riscă să piardă arma tarifelor

Taxele comerciale ale lui Trump, impuse prin puteri de urgență, au fost declarate nelegale. Dar președintele are încă alte cinci căi legale pentru a continua politica tarifară.

Cea mai cunoscută dintre aceste alternative permite impunerea de taxe dacă importurile pun în pericol securitatea națională – secțiunea 232 din Legea de extindere a comerțului, din 1962. Totuși, aplicarea acesteia presupune o investigație detaliată realizată de Departamentul Comerțului, care poate dura până la 270 de zile. Spre deosebire de IEEPA, care oferă președintelui libertatea de a acționa imediat, această secțiune impune un proces birocratic și se aplică mai degrabă pe sectoare industriale, nu pe întregi relații comerciale cu alte țări.