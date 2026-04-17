Război în Orientul Mijlociu, ziua 49. Armistițiul dintre Israel și Liban a intrat în vigoare. Trump spune că SUA și Iran sunt „foarte aproape” de un acord

Șeful ONU cere ca armistițiul dintre Israel și Liban să fie respectat „pe deplin”, după intrarea sa în vigoare

Șeful ONU, António Guterres, a salutat armistițiul anunțat joi între Israel și Liban și a cerut „tuturor actorilor” să respecte pe deplin încetarea focului.„Secretarul general salută anunțul unui armistițiu de 10 zile între Israel și Liban și apreciază rolul Statelor Unite în facilitarea acestuia”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Guterres, Stephane Dujarric, într-un comunicat, adăugând că speră ca pauza temporară a luptelor să „deschidă calea pentru negocieri”.

Armistițiul a intrat în vigoare la miezul nopții.

Condițiile armistițiului, potrivit Departamentului de Stat al SUA, interzic Israelului acțiuni militare ofensive în Liban, dar par să lase mai mult spațiu pentru „autoapărare”.

Marea Britanie și Franța vor prezida o reuniune privind Strâmtoarea Ormuz

Marea Britanie și Franța vor conduce, vineri, o reuniune cu aliații pentru a discuta cum poate fi reluată libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a închis, în mod efectiv, această rută maritimă esențială, după loviturile SUA și Israelului, iar SUA au impus la rândul lor restricții asupra porturilor iraniene, ceea ce a dus la creșterea prețurilor globale la energie.

Aproximativ 40 de țări sunt așteptate la reuniunea din această după-amiază, a transmis biroul premierului britanic Keir Starmer. Liderii vor discuta „sprijinirea armistițiului fragil din regiune și asigurarea redeschiderii și securizării pe termen lung a rutelor de transport maritim prin strâmtoare”.

Potrivit Downing Street, Starmer urmează să spună că „redeschiderea necondiționată și imediată” a strâmtorii „este o responsabilitate globală”.

De asemenea, va fi analizată posibilitatea desfășurării „unei misiuni militare multinaționale strict defensive, pentru a asigura libertatea de navigație”, potrivit invitației trimise de Palatul Élysée, consultată de AFP.

Trump numește această zi una „istorică” pentru Liban

Donald Trump a descris această zi drept una „istorică” pentru Liban.

„Se întâmplă lucruri bune!!!”, a scris el într-o postare pe Truth Social.

Într-o postare separată, publicată anterior, el a spus că „speră ca Hezbollah să se comporte frumos și corect în această perioadă importantă”.

Prețurile petrolului au scăzut ușor, după anunțarea unui armistițiu fragil între Israel și Liban

Prețurile petrolului au înregistrat o ușoară scădere vineri dimineață, în Asia, după intrarea în vigoare a unui armistițiu între Liban și Israel.

Conflictul a pus presiune pe armistițiul condiționat, valabil de două săptămâni, dintre SUA și Iran, Teheranul afirmând că atacurile Israelului asupra Libanului reprezintă o încălcare a acordului.

Prețul petrolului Brent, reperul global, a scăzut cu aproape 1%, la 98,50 dolari pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în SUA a coborât cu 1,2%, la 93,60 dolari.

Trump spune că războiul din Iran „ar trebui să se încheie destul de curând”

Președintele SUA, Donald Trump, a abordat pe scurt războiul din Iran în timpul unui eveniment în Nevada.

Trump a declarat: „Voi spune că războiul din Iran merge foarte bine” și că acesta „ar trebui să se încheie destul de curând”.

Nu a oferit detalii suplimentare, dar a lăudat armata americană pentru eficiența în interceptarea rachetelor.

În weekend, discuțiile desfășurate la Islamabad între SUA, Iran și mediatori nu au reușit să ducă la un acord.

Casa Albă a transmis că discuțiile privind o posibilă a doua rundă de negocieri de pace sunt „în desfășurare”, însă nu a fost confirmată nicio dată sau locație.