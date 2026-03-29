Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 31. Uzina iraniană de producție a apei grele „nu mai este operațională” / Israel spune că a interceptat două drone din Yemen

Kuweit: Un muncitor indian a fost ucis în atacul iranian asupra unei centrale electrice și a unei stații de desalinizare

Ministerul Electricității și Apei din Kuweit a anunțat că un muncitor indian a fost ucis în urma unui atac iranian asupra unei centrale electrice și a unei stații de desalinizare din țară.

Atacul a provocat, de asemenea, deteriorarea unei clădiri de servicii de la aceeași facilitate, potrivit unui mesaj publicat pe rețelele sociale de instituție.

Grup armat irakian revendică atacurile asupra bazelor americane

Grupul armat irakian Saraya Awliya al-Dam a declarat pe canalul său de Telegram că a efectuat opt atacuri vizând bazele americane din regiune în ultimele 24 de ore.

Israel spune că a interceptat două drone din Yemen

Armata israeliană afirmă că forțele sale aeriene au interceptat două drone lansate din Yemen în ultima oră.

AIEA: Uzina iraniană de producție a apei grele „nu mai este operațională”

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat că uzina de producție a apei grele a Iranului, situată la Khondab, nu mai este operațională, scrie SkyNews.

Teheranul a raportat că instalația a fost atacată vineri, iar Israelul și-a asumat responsabilitatea.