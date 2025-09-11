Războiul din Ucraina, ziua 1296. Un pilot ucrainean a murit într-o misiune în regiunea Zaporojie / Șmîhal: va exista o nouă cursă a înarmării între Rusia și Occident

Un pilot ucrainean a murit într-o misiune în regiunea Zaporojie

Oleksandr Borovyk, un pilot ucrainean de Su-27 în vârstă de 30 de ani din cadrul Brigăzii 39 Aviație Tactică, a fost ucis pe 11 septembrie în timpul unei misiuni de luptă pe frontul din sectorul Zaporojie, a anunțat brigada într-un comunicat.

Borovyk efectua o misiune în jurul orei 13:30 când a avut loc incidentul.

„Cauzele și circumstanțele morții sale sunt în curs de investigare. Transmitem sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Oleksandr… Memorie veșnică Eroului”, se arată în comunicat.

Regiunea Zaporojie, situată în sud-estul Ucrainei, se învecinează la nord cu regiunea Dnipropetrovsk, la est cu regiunea Donețk și la sud-vest cu regiunea Herson. Tot aici se află și centrala nucleară de la Zaporojie, aflată sub ocupație rusă, cea mai mare instalație nucleară din Europa.

Zelenski afirmă că Rusia a lansat drone în Polonia ca să încetinească ajutorul pentru apărarea Ucrainei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sugerat că unul dintre scopurile provocării cu drone rusești deasupra Poloniei ar putea fi întârzierea livrărilor de sisteme de apărare antiaeriană către Ucraina.

Zelenski a spus că pătrunderea dronelor rusești în Polonia, prin spațiul aerian ucrainean și belarus, a fost intenționată și „în niciun caz o coincidență”.

„Rusia a vrut să vadă ce se întâmplă, pentru ce erau pregătiți partenerii, pentru ce era pregătit NATO”, a explicat liderul ucrainean.

„Au făcut acest lucru și pentru a descuraja partenerii să transfere sisteme de apărare antiaeriană Ucrainei înainte de iarnă. Pentru că au transmis mesajul: «Putem să vă atacăm și pe voi; aveți nevoie de ele la fel de mult». Este exact stilul lui Putin. Este doar opinia mea, nu pot fi sigur, doar împărtășesc gândurile mele”, a adăugat Zelenski.

Zelenski: Rușii își schimbă dronele de atac la fiecare două-trei luni, Ucraina găsește de fiecare dată o soluție

Ucraina adaptează constant modalitățile de apărare împotriva dronelor de atac rusești, pe măsură ce Moscova modifică aceste aparate, a declarat președintele Volodimir Zelenski, la o conferință de presă comună cu omologul său finlandez, Alexander Stubb, confirm Ukrinform.

„Rușii își schimbă dronele de atac la fiecare două-trei luni. Noi ne schimbăm metodele de contracarare la fiecare două-trei luni. Ei schimbă motoarele, noi schimbăm interceptoarele. Ei schimbă numărul, noi ne ajustăm sistemele de război electronic. Ei ocolesc sistemele noastre EW, noi construim trei sau patru linii de sisteme EW”, a afirmat Zelenski.

Șeful statului ucrainean a subliniat că protejarea Ucrainei și a țărilor europene de atacurile cu drone trebuie să devină un efort sistemic, care să implice coordonare și resurse financiare consistente.

„Este o muncă majoră care necesită finanțare semnificativă, fără birocrație. Birocrația înseamnă decizii corecte într-un proces pașnic. Dar nu îți poți permite asta când Shahed-urile au deja motoare cu reacție”, a adăugat Zelenski.

Belarus eliberează 52 de prizonieri după apelul lui Trump

Belarus a eliberat 52 de prizonieri de diferite naționalități, care se îndreaptă acum spre Lituania împreună cu delegația americană care a negociat eliberarea lor, a declarat joi un purtător de cuvânt al ambasadei SUA la Vilnius, scrie Reuters.

Președintele Donald Trump îi ceruse anterior președintelui belarus Alexander Lukașenko să elibereze deținuții pe care liderul american i-a descris drept „ostatici”.

A fost cel mai mare grup de prizonieri grațiați până acum de Lukașenko, care încearcă să repare relațiile cu Statele Unite după ani de izolare și sancțiuni asupra fostului său stat sovietic.

Dar numărul acestora a fost cu mult sub totalul de 1.300 sau 1.400 de prizonieri a căror eliberare a fost solicitată de Trump într-o conversație cu Lukașenko luna trecută și în postările ulterioare pe rețelele de socializare.

„O delegație condusă de SUA, cu adjunctul președintelui Trump, John Coale, se îndreaptă spre Vilnius după negocierile de la Minsk, cu 52 de prizonieri de diferite naționalități eliberați”, a declarat purtătorul de cuvânt al ambasadei.

Agenția de știri de stat din Belarus, Belta, a declarat că printre prizonierii eliberați joi se aflau 14 cetățeni străini din Lituania, Letonia, Polonia, Franța, Marea Britanie și Germania.

Șmîhal: va exista o nouă cursă a înarmării între Rusia și Occident

Ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, consideră că orice acord de pace pentru încheierea războiului din Ucrainava duce la o nouă cursă a înarmărilor între Rusia și Occident.

El a făcut această declarație într-un interviu acordat ziarului britanic The Times, potrivit Ukrinform.

Șmîhal a spus că, în cazul încheierii unui acord de pace, ar apărea o nouă cursă a înarmării între Rusia și Occident.

Rusia va petrece următorii „trei-patru ani” pregătindu-se pentru un nou război, reînarmând țara și făcând investiții semnificative în apărare.

Ministrul Apărării a mai afirmat că, pentru a opri o nouă invazie a Rusiei asupra Ucrainei și avansul acesteia către Europa, va fi nevoie de un „efort de reînarmare de miliarde de dolari” al țărilor occidentale.

„Nu ar trebui să ne imaginăm acest scenariu de Armageddon, ar trebui doar să fim pregătiți”, a spus el.

Șmîhal și-a exprimat, de asemenea, opinia că, dacă va fi încheiat un acord de pace privind războiul, țările europene vor trebui să desfășoare trupe în Ucraina.

Ministrul ucrainean al Apărării a adăugat că cinci țări și-au declarat deja disponibilitatea de a-și trimite soldații pe teritoriul Ucrainei.

Aceste trupe ar trebui să fie dislocate în tabere de instrucție și în sedii de comandă din orașele ucrainene, astfel încât să poată reacționa imediat, a spus acesta.

SUA: Călugăriță, exclusă din viața monahală pentru că a criticat războiul din Ucraina

O călugăriță ortodoxă a fost îndepărtată din rândul monahilor de o biserică din SUA afiliată Moscovei, după ce a condamnat războiul Rusiei în Ucraina și poziția Patriarhului Kirill.

Decizia a fost luată de ierarhia Bisericii Ortodoxe Ruse din Afara Rusiei (ROCOR), o ramură a ortodoxiei ruse care activează în SUA, dar se supune autorității Patriarhului de la Moscova. Măsura a fost justificată oficial prin „neascultare”.

Dronele rusești căzute în Polonia: Zelenski acuză lipsă de acțiuni concrete / Oficialul propune crearea unui spațiu aerian comun

În urma atacului cu done rusești care au ajuns în spațiul aerian al Poloniei, Zelenski a precizat că Ucraina s-a oferit să colaboreze alături de parteneri pentru crearea unui spațiu aerian comun împotriva Rusiei. Totuși, președintele a observat și reclamă o lipsă de acțiuni internaționale cu privire la încălcarea spațiului aerian din Polonia.

Trump a vorbit cu președinții Poloniei și Franței după ce drone rusești au fost doborâte în Polonia

Președintele american Donald Trump a vorbit, miercuri seara, cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și cu cel al Franței, Emmanuel Macron, după ce drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez și au fost doborâte.

Mai mulți civili dintr-un sat din Donețk, evacuați în urma unui atac cu drone care a ucis 25 de ucraineni

Mai mulți civili dintr-un sat din Donețk au fost evacuați miercuri, în urma unui atac cu drone lansat de Rusia, care a ucis 25 de persoane.

„După ce Rusia a ucis 25 de civili într-un atac cu bombă, poliția a început să primească cereri de evacuare din partea locuitorilor satului”, se arată într-o informare emisă de Poliția Națională din Ucraina.

Evacuarea a fost una dificilă, spun polițiștii, pentru că multe dintre locuințele sătenilor au luat foc în urma atacului, iar cerul era încă împânzit de drone chiar și la a doua zi de după atac.

Atac cu drone la o unitate de învățământ din Sumî

Forțele ruse au atacat lansat un atac cu drone asupra orașului Sumî, în noaptea de miercuri spre joi. În urma incidentului, instituția de învățământ a luat foc, fiind distrusă de exploziile cauzate, potrivit lui Oleh Hryhorov, șeful administrației militare din Sumî, citat de Ukrainska Pravda.

Unul dintre cartierele din oraș au fost distrus. A izbucnit un incendiu, mai multe clădiri au fost distruse, iar vehiculele instituției au fost, de asemenea, avariate în urma atacurilor cu drone.

Atacul s-a petrecut în jurul orei 01:00.

Statul Major: Rusia a pierdut 890 de soldați miercuri

Potrivit datelor publicate de Statul General Major al Armatei din Ucraina, Rusia a pierdut 890 de soldați care au fost uciși sau răniți miercuri, ceea ce ridică numărul total al pierderilor de personal la peste 1 milion de soldați, încă de la începerea invaziei și până în prezent.

Potrivit ultimelor cifre, armata rusă a pierdut 1,091,890 de soldați.