Războiul din Ucraina, ziua 1308. Un raport ONU detaliază tortura aplicată civililor ucraineni capturați în Rusia / Ucraina susține că a lovit instalațiile petroliere rusești din regiunile Breansk și Samara / Volodimir Zelenski a ajuns la New York și se va întâlni cu Donald Trump

Un raport ONU detaliază tortura aplicată civililor ucraineni capturați în Rusia Între 1 iunie 2023 și 10 septembrie 2025, OHCHR a documentat 508 cazuri de deținuți civili: 392 bărbați, 103 femei, trei fete și nouă băieți. Printre aceștia se află persoane din toate categoriile de vârstă, de la adolescenți la vârstnici, precum și 15 persoane cu dizabilități. „O să vă lăsăm să putreziți. Nimeni nu vă va găsi. Nimeni nu are nevoie de voi. Nu existați. Vă vom îngropa chiar aici; doar câinii flămânzi vă vor găsi”, a relatat un deținut civil despre amenințările primite în captivitate. Persecuții și detenții Moscova ocupă aproximativ 20% din teritoriul ucrainean din est și sud, inclusiv Crimeea și părți extinse din regiunile Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson. Civilii ucraineni care trăiesc în aceste zone au fost supuși persecuțiilor și detențiilor sub ocupația rusă. Ucraina susține că a lovit instalațiile petroliere rusești din regiunile Breansk și Samara

Forțele ucrainene au lovit în noaptea de marți stația de dispecerat de producție liniară 8-N, situată lângă satul Naitopovici din regiunea Breansk, Rusia, a anunțat Statul Major General al Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent.

Informația apare în contextul intensificării atacurilor Ucrainei asupra infrastructurii petroliere ruse, sursă cheie de venituri care ajută Moscova să finanțeze invazia pe scară largă.

Facilitatea din regiunea Breansk face parte din principala rețea de conducte petroliere, fiind cunoscută sub numele de stația de dispecerat de producție liniară 8-N – Stalnoi Kon („Calul de Oțel”) și este considerată strategică pentru aprovizionarea armatei ruse cu combustibil. Forțele ucrainene au vizat în mod repetat infrastructura energetică rusă din zona satului Naitopovici, situat la circa 50 de kilometri nord de granița ruso-ucraineană. Într-un atac separat, Forțele de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei au lovit din nou stația de dispecerat Samara din regiunea Samara, Rusia. Facilitatea amestecă țiței cu conținut ridicat și scăzut de sulf provenit din diverse câmpuri pentru a produce petrolul de export marca Urals. Regiunea Samara se află la aproximativ 800 de kilometri de linia frontului din Ucraina. Statul Major General a confirmat, de asemenea, că serviciul ucrainean de informații militare (HUR) a lovit două avioane amfibii rusești Be-12 „Ceaika” aflate la baza aeriană militară Kacea, situată în Crimeea ocupată. Rusia nu este aproape de a încercui orașul strategic din regiunea Harkov, în ciuda afirmațiilor, spune un expert

Trupele ruse nu au reușit încă să încercuiască orașul Kupiansk din regiunea Harkov, a declarat Federico Borsari, expert în securitate la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA), pentru Kyiv Independent pe 23 septembrie.

Comentariul său vine în urma afirmațiilor Rusiei că Kupiansk, un oraș important din punct de vedere strategic din nord-estul Ucrainei, a fost încercuit.

Victor Tregubov, purtătorul de cuvânt al grupului de forțe ucrainene Dnipro, a negat și el aceste afirmații, spunând că Rusia încearcă să avanseze spre Kupiansk dinspre nord.

Primarul orașului Lviv spune că a găsit un microfon ascuns în biroul său după întâlnirile cu înalți oficiali ucraineni

Un dispozitiv de ascultare a fost găsit în biroul primarului din Lviv, Andrii Sadovyi, după ce mai mulți înalți oficiali ucraineni și oaspeți străini au vizitat biroul, a declarat acesta într-un interviu acordat Ukrainska Pravda și publicat pe 23 septembrie.

Comentariile sale vin la câteva zile după ce a dezvăluit pentru prima dată, pe 17 septembrie, că a fost descoperit un microfon ascuns în unul dintre telefoanele de pe biroul său, mai precis în stația de încărcare a telefonului, care servea și ca suport.

În ciuda „sinuciderilor și sufocării”, Rusia continuă să atace liniile ucrainene prin conducte subterane

Un recent atac rus în orașul Kupiansk, aflat în conflict, a adus din nou în prim-plan o tactică neobișnuită, dar adesea foarte eficientă: utilizarea conductelor subterane pentru a penetra liniile defensive ucrainene.

Unitățile ruse care au încercat să traverseze râul Oskil au folosit o conductă de gaz, a raportat grupul de monitorizare DeepState pe 12 septembrie, soldații folosind bănci cu roți special concepute și scutere electrice pentru a manevra.

Statul Major: Rusia a pierdut 1.103.580 de soldați în Ucraina din 24 februarie 2022

Rusia a pierdut aproximativ 1.103.580 de soldați în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 23 septembrie. Numărul include 1.010 victime suferite de forțele ruse în ultima zi.

Conform raportului, Rusia a pierdut, de asemenea, 11.199 de tancuri, 23.282 de vehicule blindate de luptă, 62.486 de vehicule și rezervoare de combustibil, 33.052 de sisteme de artilerie, 1.495 de sisteme de lansare multiplă de rachete, 1.218 sisteme de apărare aeriană, 424 de avioane, 345 de elicoptere, 62.486 drone, 28 nave și bărci și un submarin.

Două persoane au fost ucise în noile atacuri ruseşti nocturne din Ucraina

Două persoane au fost ucise în noile atacuri ruseşti nocturne din Ucraina. Între timp, Kremlinul anunţă doborârea a 21 de drone lansate împotriva Moscovei.

Un civil a fost ucis în regiunea sudică din Zaporojie şi altul în regiunea de coastă Odessa, conform Forţelor Aeriene din Kiev citate de agenţia ANSA.

Prim-ministrul ucrainean Yulia Svyrydenko a declarat că „Rusia a continuat să terorizeze poporul ucrainean, vizând civilii din diferite regiuni ale ţării”.

Ucraina se pregătește pentru o toamnă grea în regiunea Donețk

Forțele ucrainene se pregătesc pentru o toamnă dificilă în regiunea Donețk, unde Rusia controlează deja 70% din teritoriu și încearcă să cucerească ultimele oraș aflate sub control ucrainean.

Rusia a schimbat tactica după bătăliile costisitoare de la Bakhmut. În loc de asalturi frontale asupra orașelor mari, folosește manevre de flancare și infiltrări cu grupuri mici de soldați care se strecoară prin golurile dintre unitățile ucrainene, notează Associated Press.

Volodimir Zelenski a ajuns la New York și se va întâlni cu Donald Trump

Președintele Ucrainei este așteptat să se întâlnească cu președintele SUA, Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, potrivit The Guardian.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a aterizat la New York, unde va participa la Adunarea Generală a Națiunilor Unite și va încerca să obțină sprijin pentru un efort de pace condus de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Al nouăsprezecelea pachet de sancțiuni al UE nu va afecta fluxurile de petrol rusesc prin conducta Druzhba

Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene nu va avea impact asupra conductei Druzhba, care continuă să livreze petrol rusesc către anumite părți ale Europei, a raportat Suspilne pe 22 septembrie, citând-o pe purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen.

Anunțul vine după prezentarea de către Comisia Europeană a unei noi runde de sancțiuni pe 19 septembrie, menite să restricționeze și mai mult capacitățile financiare și veniturile din energie ale Rusiei.

Cele mai recente măsuri vor viza doi giganți energetici ruși, Rosneft și Gazprom, dar niciuna dintre aceste companii nu joacă un rol semnificativ în furnizarea de petrol prin conducta Druzhba, potrivit Itkonen.

Dronele ucrainene au atacat Moscova și suburbiile sale

Dronele au atacat Moscova și suburbiile sale în seara zilei de 22 septembrie.

Sobyanin a afirmat că apărarea aeriană rusă a doborât nouă drone deasupra orașului.

Mass-media locală a raportat zgomote puternice în toată Moscova. Nu au fost raportate victime sau pagube. Aeroportul Sheremetyevo a introdus restricții temporare privind decolările și aterizările, au informat mass-media ruse.