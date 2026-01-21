Secretarul Trezoreriei SUA spune că Danemarca este „irelevantă” pe fondul tensiunilor legate de Groenlanda

„Investiția Danemarcei în titluri de stat americane, la fel ca Danemarca însăși, este irelevantă”, le-a spus Bessent jurnaliștilor la Davos, miercuri dimineață, conform Politico.

„Ei vând titluri de stat de ani de zile. Nu sunt deloc îngrijorat”, a adăugat secretarul Trezoreriei SUA.

Bessent a răspuns astfel discuțiilor potrivit cărora capitalele europene ar putea încerca să pună presiune pe guvernul SUA prin vânzarea obligațiunilor americane, ceea ce ar crește costurile de împrumut ale Washingtonului.

Un fond de pensii din Danemarca, AkademikerPension, a anunțat marți că își vinde titlurile de stat americane, invocând amenințările președintelui Donald Trump privind Groenlanda.

Piețele americane de obligațiuni și acțiuni au înregistrat marți scăderi puternice, ca reacție la îngrijorările tot mai mari că ruptura dintre SUA și Europa pe tema Groenlandei ar putea duce la un război comercial.

Bessent îl critică pe Macron

Anterior, în cadrul conferinței de presă, Scott Bessent a criticat declarațiile „inflamatoare” ale liderilor europeni despre disputa privind Groenlanda.

De asemenea, secretarul Trezoreriei l-a criticat pe Emmanuel Macron, după ce Franța a anunțat că va solicita NATO să desfășoare un exercițiu militar în Groenlanda, într-un efort de a consolida securitatea regiunii.

„Dacă asta e tot ce are de făcut președintele Macron, în condițiile în care bugetul european, bugetul Franței, este într-o stare deplorabilă, i-aș sugera să se concentreze pe alte lucruri pentru poporul francez”, a declarat Scott Bessent.

Declarațiile lui Bessent au fost făcute cu câteva ore înainte de un discurs mult așteptat al lui Trump la Davos.