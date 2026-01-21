Prima pagină » Știri externe » Trump a aterizat cu avionul la Zürich. Președintele SUA se îndreaptă spre Davos cu elicopterul

Trump a aterizat cu avionul la Zürich. Președintele SUA se îndreaptă spre Davos cu elicopterul

Avionul Air Force One cu care Donald Trump se deplasează spre Davos a aterizat pe aeroportul din Zurich, Elveția, notează Sky News.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Daiana Rob
21 ian. 2026, 14:06, Știri externe

Trump a ajuns în Elveția cu o întârziere de cel puțin două ore față de programul inițial.

Călătoria cu avionul a lui Trump către Elveția a fost întreruptă de ceea ce Casa Albă a descris ca fiind „o problemă electrică minoră” la bordul avionului Air Force One.

Aeronava s-a întors la Washington la puțin timp după decolare, iar președintele SUA, dar și jurnaliștii care îl însoțesc în Davos să poată urca la bordul unui alt avion.

Odată ajuns pe Aeroportul din Zürich, acesta se îndreaptă cu elicopterul spre Davos, acolo unde se desfășoară cea de-a doua zi a Forumului Economic Mondial din acest an.

Davos se află la 160 de kilometri distanță de Zürich.

 

