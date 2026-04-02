Senator american, după declarațiile lui Trump: Nu a răspuns la cele mai elementare întrebări

Senatorul democrat Mark R. Warner spune că „discursul președintelui Trump din această seară (miercuri seara – n.r.) nu a răspuns prea bine la cele mai elementare întrebări pe care poporul american le merită atunci când națiunea noastră este angajată într-un conflict costisitor și periculos cu Iranul”.

Warner afirmă că încă de la început, administrație Trump a oferit „o serie de justificări pentru acest război ales” și niciuna nu a fost egalată de „planificarea serioasă necesară pentru a gestiona consecințele sale previzibile”.

„Americanii simt deja impactul la pompă, alături de creșterea prețurilor la motorină, îngrășăminte, aluminiu și alte produse esențiale, cu consecințe care vor continua să se reflecte în economie mult timp de acum încolo”, mai spune vicepreședintele Comisiei pentru Informații a Senatului american.

Warner nu crede că există o variantă mai bună în Iran, pentru că – spune el – nu a primit astfel de dovezi: „Ni se spune că există un nou regim în Iran, dar nu există dovezi că este mai bun – și, în multe privințe, ar putea fi mai rău. Încă nu există un plan clar pentru a securiza materialul nuclear al Iranului, capacitățile sale de rachete balistice rămân o amenințare, iar Strâmtoarea Hormuz rămâne închisă. În același timp, administrația relaxează sancțiunile împotriva petrolului într-un mod care trimite miliarde de dolari înapoi chiar regimului cu care ne confruntăm”

Totodată, senatorul american amintește de militarii americani care și-au pierdut viața în ceea ce el numește „război ales”.

„Treisprezece militari americani au plătit deja prețul suprem. Le datorăm lor, familiilor lor și fiecărui bărbat și fiecărei femei, în mod uniform, claritate, responsabilitate și o strategie demnă de sacrificiul lor. Până când această administrație va putea articula clar o cale de urmat, Congresul trebuie să ceară răspunsuri și să fie pregătit să acționeze”, mai spune Mark R. Warner în declarația sa.

Trump a afirmat, în declarația sa, că obiectivele strategice principale ale Americii sunt pe cale de a fi îndeplinite și că este aproape de a „duce treaba la bun sfârșit” în Iran. El a stabilit din nou un termen de „două-trei săptămâni, potrivit Reuters.