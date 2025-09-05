SUA ar putea conduce monitorizarea zonei tampon din Ucraina dacă se va ajunge la un acord de pace cu Rusia

Potrivit a patru persoane familiarizate cu subiectul, zona ar putea fi apoi securizată de trupe din una sau mai multe țări care nu fac parte din NATO, cum ar fi Arabia Saudită sau chiar Bangladesh. Cu toate acestea, nu ar fi dislocate trupe americane în interiorul Ucrainei, au spus sursele pentru NBC News.

Zona tampon ar fi o zonă demilitarizată extinsă în interiorul teritoriului actual al Ucrainei, care ar separa teritoriul rus de cel ucrainean în interiorul țării. În acest sens, Statele Unite ar prelua conducerea în supravegherea zonei tampon, utilizând drone și sateliți, împreună cu alte capacități de informații, dar ar coordona acțiunile cu alte țări care ar participa, de asemenea, la supraveghere.

Totuși, acest plan este doar provizoriu până când Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski vor ajunge la un acord. De la întâlnirea dintre Trump și Putin în Alaska, aliații Ucrainei au continuat să lucreze la potențialele garanții de securitate, care ar fi cel mai probabil esențiale pentru pace.

Joi, membrii „Coaliției de Voință” s-au întâlnit la Paris pentru a formaliza potențial anumite aspecte ale planului. Printre provocările implicate în planificare se numără deciziile privind tipul de incursiuni rusești care ar declanșa o reacție din partea Ucrainei sau a forțelor de monitorizare și tipul de reacție care ar fi permis, a spus una dintre surse.

Săptămâna trecută, POLITICO relata că liderii europeni iau în considerare crearea unei zone tampon de 40 de kilometri între Ucraina și Rusia, ca parte a unui acord de pace, în încercarea de a pune capăt conflictului izbucnit în 2022.