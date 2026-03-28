Sursă CNN: Rebelii houthi lansează o a doua rachetă către Israel

Rebelii houthi au lansat, sâmbătă, o a doua rachetă către Israel, a declarat sâmbătă pentru CNN o sursă din cadrul serviciilor de securitate israeliene.

Este vorba despre o rachetă de croazieră, care a fost lansată către Israel.

Informația a fost raportată și de publicația The Times of Israel, care menționează că armata israeliană a interceptat racheta cu succes.

Racheta de croazieră a fost lansată la câteva ore după ce gruparea Houthi a lansat o rachetă balistică în sudul Israelului. Și aceasta a fost doborâtă, potrivit armatei israeliene.

Intrarea grupării Houthi în războiul SUA-Israel împotriva Iranului sporește perspectivele unei confruntări regionale mai ample, în special având în vedere capacitatea grupării Houthi de a lovi ținte situate mult dincolo de granițele Yemenului.

Gruparea Houthi, aliniată Iranului, anunța vineri că este pregătită să acționeze în cazul în care ceea ce grupul a numit o escaladare împotriva Iranului și a „axei rezistenței” va continua, fără a preciza însă ce formă ar putea lua o eventuală intervenție.