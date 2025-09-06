Susținători ai grupului interzis Palestine Action, reținuți de poliție în Londra

Sursa foto: X / Imagine de la un protest similar din luna iunie

Grupul de campanie Defend Our Juries, care a organizat protestul, a declarat că 1.500 de persoane au participat, având pancarte cu mesajele „Mă opun genocidului, susțin Palestine Action”.

La câteva minute după începerea protestului, poliția a început să aresteze demonstranții, în timp ce trecătorii scandau „Rușine vouă” și „Poliția Metropolitană, alegeți o parte: justiție sau genocid”.

„Exprimarea susținerii pentru o organizație interzisă este o infracțiune conform Legii Terorismului”, a declarat Poliția Metropolitană pe rețelele sociale. „Oriunde ofițerii noștri constată astfel de infracțiuni, vor face arestări”.

Peste 700 de persoane au fost arestate la protestele anterioare, iar 138 au fost puse sub acuzare conform Legii Terorismului.

Mike Higgins, în vârstă de 62 de ani, orb și utilizator de scaun cu rotile, a fost arestat luna trecută, dar a revenit să protesteze sâmbătă.

„Și eu sunt terorist? Asta e gluma situației”, a spus el. „Am mai fost arestat conform Legii Terorismului și bănuiesc că voi fi din nou astăzi”.

Guvernul a interzis Palestine Action în luna iulie, după ce activiștii au pătruns într-o bază a Forțelor Aeriene Regale și au vandalizat avioane pentru a protesta împotriva a ceea ce au numit sprijinul Marii Britanii pentru ofensiva Israelului împotriva Hamas din Fâșia Gaza. Activiiștii au pulverizat vopsea roșie în motoarele a două avioane cisternă și au provocat daune suplimentare folosind pârghii.

Grupul contestă interdicția în instanță, susținând că este o organizație pașnică de protest.