Vizita lui Mark Carney în China: O posibilă relansare a relațiilor bilaterale?

Mark Carney se află în capitala Chinei într-o vizită considerată de mulți observatori drept istorică. Este primul șef de guvern canadian care ajunge la Beijing din 2018. Ministerul chinez de Externe a descris evenimentul ca pe un „moment de cotitură” în relațiile bilaterale.

Wang Yi, ministrul chinez de Externe, a vorbit despre „noi oportunități” de cooperare, iar omoloaga sa canadiană, Anita Anand, a evidențiat dorința Ottawa de a relansa dialogul pe mai multe paliere strategice, arată AP.

Mark Carney va avea întâlniri la nivel înalt

Pe agenda vizitei se află discuții cu premierul chinez Li Qiang și o întrevedere programată vineri cu președintele Xi Jinping. Scopul principal: stabilirea unui plan comun pentru relansarea relațiilor politice și economice, grav afectate în ultimii ani.

„Suntem gata să construim un parteneriat nou – unul care să valorifice ce a funcționat în trecut și să răspundă provocărilor actuale”, a transmis Carney pe platforma X, la sosirea în China.

Strategia diplomatică a Canadei este impulsionată de politicile comerciale adoptate sub administrația președintelui american Donald Trump. În prezent, peste 75% din exporturile canadiene au ca destinație SUA. Carney și-a propus ca, în următorul deceniu, să dubleze volumul exporturilor către piețe din afara Americii.

China este văzută ca un partener economic important în acest demers. Totuși schimburile comerciale sunt afectate de tarife impuse de ambele părți.

Disputa tarifară și conflictele din trecut

În perioada guvernării anterioare, Ottawa a aplicat tarife de 100% pentru vehiculele electrice produse în China și de 25% pentru oțel și aluminiu. Ca răspuns, Beijingul a introdus taxe similare: 100% pentru uleiul și șrotul de rapiță din Canada și 25% pentru carnea de porc și produsele de pescuit.

Aceste măsuri au redus drastic accesul exportatorilor canadieni pe una dintre cele mai importante piețe agricole, lovind puternic industria rapiței.

Relațiile bilaterale au suferit o deteriorare accentuată după reținerea, în 2018, a directorului financiar Huawei, Meng Wanzhou, la cererea SUA. Replica Chinei a venit prin arestarea a doi cetățeni canadieni sub acuzații de spionaj. Acest episod a menținut tensiunile diplomatice mai bine de doi ani.

Beijingul speră ca presiunile exercitate de Washington asupra aliaților săi să determine state precum Canada să adopte o politică externă mai autonomă.

Deși mesajele oficiale transmise de ambele guverne sunt mai conciliatoare, rămâne incert dacă vizita lui Mark Carney va duce la relaxarea tarifelor și la o creștere semnificativă a schimburilor comerciale. Totuși, există semne clare că Ottawa și Beijingul încearcă să depășească blocajul. În mod evident se încearcă expolrarea unui nou echilibru în relațiile diplomatice.