Zelenski a anunțat refacerea infrastructurii energetice, în ciuda lipsei ajutorului UE

Într-o postare publicată, joi, pe X, Zelenski a anunțat că Guvernul ucrainean se pregătește pentru următoarea iarnă, încercând să repare infrastructura distrusă de atacurile rusești, îndemnând autoritățile locale și regionale să nu stea pe gânduri. Printre elementele afectate se numără drumuri, dar și instalații energetice.

„Ne pregătim deja pentru iarna viitoare și refacem treptat ceea ce au distrus atacurile rusești iarna trecută. În toată țara au fost aprobate planuri de reziliență pentru fiecare regiune. De asemenea, după iarnă au început lucrările de reparație a drumurilor. Este important – atât la nivel local, cât și la nivelul autorităților regionale – să nu pierdem timp. Fiecare obiectiv important trebuie protejat”, a scris Zelenski.

Acesta a precizat că Guvernul lucrează la refacerea a 245 de instalații critice pentru infrastructura energetică. Zelenski a mai precizat că demersurile au fost începute în lipsa ajutorului financiar de 90 de miliarde de euro al UE.

Zelenski se așteaptă ca UE să găsească o soluție

„245 de instalații din toată țara sunt deja în curs de realizare – și am demarat aceste lucrări în ciuda lipsei de finanțare. Pachetul european de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina rămâne blocat. Iar aceasta este o problemă pentru care europenii nu reușesc să găsească o soluție și să-și respecte promisiunile. Ne așteptăm ca o soluție să fie totuși găsită. Deocamdată, lucrăm cu resursele pe care le avem (…)” a scris Zelenski.

Reamintim că liderii din Ungaria, dar și Slovacia au blocat, în martie, acordarea împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, învinuindu-l pe Zelenski pentru sistarea livrărilor de petrol rusesc prin conducta Drujba, avariată de atacurile rusești din luna ianuarie.

Deși liderii europeni nu au reușit să-l determine pe Viktor Orbán să renunțe la decizia sa, Comisia Europeană a venit, în schimb, cu o altă soluție. Blocul propune mobilizarea unui nou sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro pentru anii 2026 și 2027, dintre care 45 de miliarde ar putea fi alocate până la sfârșitul acestui an.